¿Qué le pasó al general Ignacio Zaragoza, héroe de la Batalla del 5 de mayo?

Cada 5 de mayo, las y los mexicanos conmemoran la Batalla de Puebla, y este día es considerado de celebración, aunque no está considerado como día de asueto en el calendario oficial de días de descanso obligatorio.

Este martes se recuerda la Batalla de Puebla de 1862, la cual fue librada por el ejército mexicano a cargo del general Ignacio Zaragoza contra las fuerzas francesas.

Esta batalla ocurrió luego de que el entonces presidente Benito Juárez, en 1861, declarara al país como financieramente en ruinas. México tenía deudas enormes con los Inglaterra, España y con Francia.

Ante la situación, Juárez declaró una moratoria de dos años en el pago de deudas a prestamistas del extranjero, pero los países amenazaron con invadir si no se saldaba la deuda. Mientras Inglaterra y España negociaron por la vía diplomática, a Veracruz llegó un contingente de las fuerzas militares francesas, comandadas por Charles Ferdinand Latrille.

¿Qué pasó en la Batalla de Puebla?

Ante la llegada de las fuerzas de Francia a Veracruz, Benito Juárez creó al Ejército de Oriente, al mando del general Ignacio Zaragoza, y fortificó la Ciudad de México.

La Batalla de Puebla se conmemora debido a que es uno de los pocos eventos bélicos ganados por México, aún ante la clara desventaja pues el Ejército de Oriente estaba compuesto por unos 2 mil hombres, que eran algunos soldados y un gran número de personas indígenas sin preparación militar y guerreros.

La batalla ocurrió en el cerro de Loreto; ahí se encontraban los fuertes de Loreto y de Guadalupe, que tuvieron un papel clave en la batalla.

El general Zaragoza organizó a sus tropas desde el templo de Los Remedios.

¿Quién fue Ignacio Zaragoza?

El general Ignacio Zaragoza nació en marzo de 1829 en Bahía del Espíritu Santo, en Coahuila (ahora territorio que forma parte de Texas). Entró a la Guardia Nacional de Nuevo León en 1846, durante la Guerra de México y Estados Unidos. Zaragoza colaboró en la defensa de la ciudad de Monterrey durante la Revolución de Ayutla, en 1855.

Zaragoza fue ascendido como general de brigada luego de combatir a los conservadores en San Luis Potosí, Zacatecas y Nuevo León. También fue ministro de Guerra y Marina en 1861.

El general Zaragoza tuvo un papel clave durante el enfrentamiento con los franceses en la Batalla de Puebla, que se libró el 5 de mayo de 1862.

Este general falleció el 8 de septiembre de 1862 tras enfermar de tifus. El tifus es una enfermedad bacteriana que es causada por piojos o pulgas; si bien ahora es una enfermedad tratable con antibióticos, en la época era considerada como una sentencia.

Para reconocer su servicio a la patria, Benito Juárez ordenó que Zaragoza fuera ascendido a general de división. Además, se le dio al estado el nombre de Puebla de Zaragoza en su honor.