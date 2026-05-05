¿Provocación a China? EU prueba misil Tomahawk desde Filipinas y que tiene alcance de 2,000 kilómetros

El Ejército de EU probó un arma que ha generado críticas de parte de China.

El Ejército de Estados Unidos disparó un misil Tomahawk desde su sistema lanzador Typhon de alcance medio en Filipinas, durante un ejercicio militar este martes.

Esta fue la primera vez que disparó un arma de este tipo desde la llegada del sistema al país hace dos años, lo que provocó una reprimenda de China.

¿Qué características tiene el sistema Typhon?

Fabricado por Lockheed Martin, el sistema Typhon fue trasladado por aire 8,000 millas desde la Base Conjunta Lewis-McChord en el estado de Washington hasta Luzón, en Filipinas, como parte de un ejercicio militar llamado Salaknib, donde ha permanecido como activo estratégico. El Ejército ha practicado su desplazamiento por el terreno accidentado y caluroso, pero se había abstenido de dispararlo en ejercicios anteriores.

El misil Typhon es “muy solicitado por varios de nuestros socios y aliados, y es a petición suya que lo desplegamos”, declaró el general Ronald Clark, comandante del Ejército de Estados Unidos en el Pacífico, a Bloomberg en una entrevista el lunes. “Representa una capacidad de disuasión estratégica muy importante”.

Los ejércitos estadounidense y filipino han seguido fortaleciendo una relación de larga data con el ejercicio anual conocido como Balikatan, que ha continuado desarrollándose en tamaño, escala y complejidad en los últimos años.

El sistema puede lanzar tanto los misiles Standard Missile-6 como los Tomahawk de la Armada desde un sistema de lanzamiento vertical terrestre y puede alcanzar objetivos en un rango de entre 500 y 2,000 kilómetros, con la capacidad de llegar a territorio chino desde Filipinas.

¿Cuál es la postura de China sobre la alianza de EU con Filipinas?

China se ha opuesto al despliegue del misil Typhon, alegando que ha desestabilizado la seguridad en la región, e instó a Filipinas a retirar el armamento y a “corregir la irregularidad cuanto antes”.

Filipinas y China tienen reivindicaciones territoriales superpuestas en el Mar de China Meridional, lo que ha provocado enfrentamientos marítimos y tensas disputas diplomáticas.

El Ejército decidió desarrollar la capacidad de misiles de alcance medio para cubrir la brecha desaprovechada tras la cancelación de la modernización de su Sistema de Misiles Tácticos.

Se apresuró a desplegar el Typhon para contar con una capacidad capaz de hundir buques a distancias estratégicas inferiores al alcance de los sistemas de mayor alcance.

Desde que el primer Typhon fue enviado a Filipinas, el Ejército también desplegó un sistema adicional en el ejercicio Talisman Saber en Australia, donde disparó un misil SM-6 por primera vez el verano pasado. Posteriormente, el Ejército lo envió a Japón en septiembre.

El Ejército tenía previsto enviar este año un sistema Typhon a Europa con una nueva unidad centrada en misiles de precisión de largo alcance, que también incluiría armas hipersónicas y la munición de ataque de precisión (PrSM), utilizada recientemente en operaciones durante la guerra de Irán.

Sin embargo, esa operación ha sido puesta en entredicho después de que el presidente Donald Trump ordenara la retirada de 5,000 soldados estadounidenses de Alemania e indicara que podría cancelar otros compromisos, incluido el despliegue de misiles en Europa.