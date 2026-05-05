Buque de Irán ‘burla’ bloqueo de EU: Llevaba meses sin aparecer en los radares de seguimiento

El Comando Central de EU no dio declaraciones sobre si un buque de Irán 'burló' el bloqueo impuesto.

Según TankerTrackers.com, una empresa que utiliza imágenes satelitales para monitorear los movimientos de los buques, un petrolero iraní podría haber burlado el bloqueo estadounidense al transporte marítimo del estado del Golfo Pérsico.

El superpetrolero Huge, que navega bajo bandera iraní, indicó el domingo que se encontraba frente a la costa de Bali, tras meses sin aparecer en los sistemas digitales de seguimiento de buques.

Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, afirmó que las imágenes satelitales también mostraban al buque en esa zona, y que aún se encontraba en un puerto iraní pocas horas antes de que comenzara el bloqueo estadounidense el 13 de abril.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

EU e Irán mantienen ‘pelea’ por el estrecho de Ormuz

La reaparición del Huge se produce en un momento en que el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz provocó un recrudecimiento de las hostilidades.

Estados Unidos, que impide que los buques que transportan petróleo iraní salgan del golfo de Omán, inició esta semana una operación para escoltar a los buques comerciales a través del estrecho.

El Comando Central de Estados Unidos informó que las fuerzas estadounidenses han desviado 50 buques desde que comenzó el bloqueo el 13 de abril.

Chabahar, ciudad portuaria cercana a la frontera con Pakistán y a las puertas del bloqueo estadounidense, ha visto un aumento en la concentración de buques iraníes en sus aguas en los últimos días.

¿Qué pasó con los petroleros iraníes interceptados?

La Armada estadounidense aclaró previamente que los petroleros iraníes interceptados fueron desviados para permanecer inactivos cerca de Chabahar.

Madani afirmó que, según su análisis, es probable que el Huge haya burlado el bloqueo, pero que es el único que ha observado que lo haya hecho hasta ahora.

Si tan solo uno de estos productos ha logrado eludir la interceptación en cuatro semanas, sería una señal de que el cordón sanitario está demostrando ser muy eficaz para impedir que Irán exporte su principal producto al mercado mundial.

Madani afirmó haber visto una imagen del barco la mañana del 13 de abril en Chabahar. El bloqueo comenzó esa misma tarde.