Trump pausa el ‘Proyecto Libertad’ en Ormuz: ¿Por qué EU cambió de estrategia en su ofensiva contra Irán?

Trump aclaró que el bloqueo en el estrecho de Ormuz se mantiene, mientras la pausa buscar evaluar si el acuerdo puede concretarse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar ‘Proyecto Libertad’, que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al “considerable progreso hacia un acuerdo” con Teherán, sin rendir más detalles al respecto.

El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo “puede concretarse y firmarse”.

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estadounidenses se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero “ha terminado” y se ha abierto una nueva fase con una operación “defensiva” destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

“La operación ‘Furia Épica’ terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa”, declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Altos funcionarios estadounidenses dedicaron el lunes y el martes a ofrecer nuevos detalles sobre el papel que desempeñará el ejército estadounidense para ayudar a los barcos a pasar por el estrecho de Ormuz, como parte del intento del presidente Donald Trump de romper el control que Irán ejerce sobre esta vía marítima.

¿En qué consiste el ‘Proyecto Libertad’ en Ormuz?

El ‘Proyecto Libertad’ estaba concebido para ser el eje central de la siguiente fase del enfoque estadounidense hacia Irán. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, el Pentágono estaba desplegando destructores de misiles guiados con capacidad de defensa aérea, más de 100 aeronaves, 15 mil efectivos en la región y una combinación de drones, incluidas plataformas submarinas.

Según Hegseth, la iniciativa proporcionaría a las navieras comerciales una “poderosa cúpula roja, blanca y azul sobre el estrecho”, reforzada por aviones de guerra, helicópteros, drones, aeronaves de vigilancia y otros recursos militares, y “cientos de barcos más de naciones de todo el mundo están haciendo cola para transitar por él”.

Más tarde, Marco Rubio la describió como una operación defensiva. Los transportistas pasarían por “una zona de seguridad reforzada en el lado sur del estrecho”, declaró Caine a los periodistas.

Como parte de esta operación, el ejército estadounidense ayudó a dos embarcaciones a salir del estrecho de Ormuz el lunes, repeliendo múltiples ataques de drones, misiles y lanchas rápidas de ataque irregular de la armada iraní. Irán también atacó una terminal petrolera en la ciudad de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Horas después, Trump archivó la operación ‘Proyecto Libertad’ por completo tras ser advertido de que corría el riesgo de agravar el conflicto.

Con información de EFE y Bloomberg.