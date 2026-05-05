Zar antidrogas de Trump reconoce colaboración de inteligencia con México: Destaca abatimiento del Mencho

La Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas reconoció la cooperación de México en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, reconoció en una entrevisa con Fox News la colaboración con México en materia de seguridad, algo que dio como resultado el asesinato de ‘El Mencho’ en febrero por militares mexicanos.

“Vimos lo que pasó en México cuando compartimos inteligencia (…) vimos al gobierno mexicano actuar de inmediato contra ‘El Mencho’ y fue abatido”, explicó la Zar a la televisosa estadounidense.

Carter sostuvo que, tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero, el gobierno de Donald Trump mandó un mensaje al mundo y que autoridades en Latinoamérica, incluyendo a las mexicanas, lo han entendido.

“Trump es el poder a través de la fuerza. Hace lo que dice. Todo el mundo lo sabe. Ya sea que hables con líderes de Centroamérica o de México (...) cuando sacó a Maduro de Venezuela, envió un mensaje de que este es un presidente con el que no hay que meterse”, subrayó.

Añadió que EU está trabajando con sus socios a través de conversaciones multilaterales y bilaterales.

“Les puedo decir que (la cooperación) es constante y continua. Tenemos apoyo de socios en toda la región, ya sea Ecuador, El Salvador o cooperación con México”, reconoció.

Las declaraciones de la funcionaria también ocurren en medio de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 funcionarios de Sinaloa por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, algo que ha abierto dudas sobre posibles injerencias de EU en el país.

¿Qué papel jugó EU en la detención de ‘El Mencho’?

Tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’ el 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que Estados Unidos aportó información de inteligencia del entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según Reuters, los datos sobre el capo provinieron de la nueva Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra los Cárteles, la cual involucra a múltiples agencias del gobierno de Estados Unidos y se lanzó, de manera oficial, en enero pasado.

Su objetivo principal es crear un mapa de los cárteles en México y Estados Unidos con el fin de conocer las redes de integrantes en ambos lados de la frontera, según señalaron funcionarios estadounidenses.

Otro exfuncionario de Estados Unidos, citado por la agencia, explicó que EU habría hecho un informe detallado sobre ‘El Mencho’ que, una vez concluido, fue entregado a las autoridades mexicanas.