Caída del ‘Mencho’ genera más violencia en Michoacán: Choque entre CJNG y Templarios deja 9 muertos

Una jornada violenta en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, dejó un saldo de nueve personas sin vida, en hechos que, de acuerdo con autoridades estatales, están vinculados a una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Caballeros Templarios.

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que los eventos ocurrieron en distintos puntos del municipio y responden a dinámicas delictivas identificadas por las autoridades.

Durante una entrevista, el funcionario señaló que las primeras líneas de investigación apuntan a un conflicto entre el grupo conocido como Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con los reportes oficiales, uno de los hechos se registró sobre la carretera libre Uruapan-Morelia, en los límites entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.

En ese punto fueron localizados los cuerpos de dos hombres y una mujer al interior de una camioneta Honda HR-V de color negro.

En un segundo evento, un enfrentamiento armado dejó seis personas fallecidas, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad en la zona lacustre del estado. Tras estos hechos, autoridades estatales y federales reforzaron la presencia operativa en la región para contener posibles nuevos episodios de violencia.

La Fiscalía General del Estado informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para el esclarecimiento de los homicidios, mientras continúan las diligencias periciales y de campo.

¿Por qué los Caballeros Templarios mantienen una disputa con el CJNG?

De acuerdo con reportes oficiales, la confrontación entre Los Caballeros Templarios y el CJNG se relaciona con el control territorial y de actividades ilícitas en distintas regiones de Michoacán.

Ambas organizaciones han sido identificadas por autoridades como actores relevantes en delitos como el narcotráfico, la extorsión y el control de rutas estratégicas.

Informes del gobierno federal señalan que Michoacán es una entidad clave por su ubicación geográfica y su acceso a puertos como Lázaro Cárdenas, lo que la convierte en un punto estratégico para operaciones logísticas del crimen organizado.

En este contexto, la presencia simultánea de ambos grupos ha derivado en enfrentamientos recurrentes en diversas zonas del estado.

Las autoridades federales han señalado que estas disputas suelen intensificarse en regiones donde coinciden las áreas de influencia de ambas organizaciones, como ocurre en municipios de la región lacustre, donde se ubica Pátzcuaro.