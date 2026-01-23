Los últimos pasos de Bernardo Bravo: Líder limonero se habría reunido con ‘El Botox’ el día de su asesinato

César Alejandro Sepúlveda, 'El Botox', fue detenido este jueves tras ser vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo. (Fotos: Cuartoscuro)

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero asesinado en Apatzingán en octubre pasado, se habría reunido con César Alejandro Sepúlveda, alias ‘El Botox’, el mismo día de su muerte.

Según investigaciones de la Fiscalía de Michoacán, el encuentro ocurrió en el rancho del presunto líder de ‘Los Blancos de Troya’, quien fue detenido este jueves 22 de enero por fuerzas federales.

De acuerdo con las autoridades, la reunión entre Bravo y ‘El Botox’ se habría concretado a través de un intermediario identificado como Marco Antonio ‘N’, alias ‘El Pilones’, quien ya se encuentra detenido y colabora con la Fiscalía.

Bernardo Bravo fue asesinado en rancho de ‘El Botox’

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que la reunión se llevó a cabo en un rancho propiedad de ‘El Botox’, ubicado en la comunidad de Cenobio Moreno. El líder limonero salió de Morelia alrededor del mediodía del 19 de octubre de 2025, acompañado de escoltas, y tras un cambio de vehículo se dirigió al lugar de encuentro.

Peritos forenses indicaron que dentro del predio se localizaron huellas del vehículo de Bravo y rastros hemáticos que, tras los análisis de ADN, confirmaron que fue asesinado en ese sitio. Su cuerpo fue hallado la mañana siguiente, dentro de su camioneta, con lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

“Con esto se tiene científicamente y técnicamente (comprobado) que el homicidio de Bernardo fue justo en este lugar, en el rancho del Bótox“, sostuvo el fiscal en conferencia de prensa este jueves.

Según la línea de tiempo de sus últimas horas de vida, el empresario abordó una camioneta blanca Volkswagen y se dirigió a Apatzingán, donde visitó el tianguis de limón y se reunió con productores en sus oficinas.

Posteriormente, salió en su camioneta personal, una Toyota Pick Up gris, sin su escolta, quien regresó a Morelia siguiendo órdenes de Bravo.

Investigaciones posteriores indican que la camioneta regresó por la noche a Apatzingán. El último registro en cámaras de videovigilancia fue a las 21:30 horas en la zona sur del municipio.

La necropsia reveló que, al momento del hallazgo del cuerpo a las 8:15 horas del 20 de octubre, habían transcurrido entre 11 y 12 horas desde la muerte.

Se detectó sangre de Bravo en la parte trasera de la unidad, pero no casquillos ni signos de violencia en la camioneta, por lo que se presume que su cuerpo fue trasladado hasta el lugar del hallazgo y colocado en el asiento del conductor.

Así fue la captura de ‘El Botox’

La detención de César Alejandro Sepúlveda se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que una célula de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya “llevaba bastante tiempo” en el rastro de ‘El Botox’ en el estado, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán.

Fuerzas federales utilizaron un helicóptero artillado así como a más de 30 elementos del Ejército y de la Fiscalía de Michoacán para cercar a ‘El Botox’, quien fue capturado por una elemento de la SSPC, luego de que un operativo llevara a la detención de una persona cercana a su círculo de colaboradores.

“Hoy en la madrugada, en una operación sobre la medianoche se detuvo a una mujer muy cercana a él, le llevaba la contabilidad“, mencionó Harfuch al ofrecer más detalles de la operación.

De acuerdo con investigaciones, ‘El Botox’, junto con su primo ‘El Jando’, habría ordenado el homicidio de Bernardo Bravo. Sepúlveda es identificado como el principal líder de ‘Los Blancos de Troya’, que opera en la región de Tierra Caliente.

Sobre él, se sabe que es exintegrante de los grupos de autodefensa que surgieron en 2013 para combatir al cártel de Los Caballeros Templarios. Desde entonces, consolidó alianzas con otras organizaciones, estableciendo control territorial y mecanismos de extorsión.

También se le vincula con Nicolás Sierra Santana, alias ‘El Gordo Viagra’, líder del cártel de Los Viagras. Juntos, estos grupos forman parte de una alianza criminal que incluye al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Acahuato (o de La Virgen).

Con información de David Saúl Vela.