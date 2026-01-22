Grecia Quiroz reacciona a captura de ‘El Botox’: ‘Queremos justicia para Carlos Manzo’

Ante la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Botox’, Grecia Quiroz hizo un llamado para avanzar en las investigaciones por el homicidio de su esposo Carlos Manzo. (Foto: Cuartoscuro, SSPC)

La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Botox’, en Michoacán generó pronunciamientos de autoridades municipales y estatales. Uno de ellos fue el de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, quien celebró la captura del presunto líder de la agrupación ‘Los Blancos de Troya’, ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Grecia Quiroz reconoció la colaboración entre el gobierno federal y el estatal para lograr la captura de ‘El Botox’, quien esta vinculado a diversos hechos de violencia en la entidad, entre ellos el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

“Yo felicito al gobierno federal, felicito al gobierno estatal; fue una colaboración que hicieron y sabíamos que este objetivo que traían en mente ya había cometido muchos actos, resaltando el tema de Bernardo Bravo, es hacerle justicia a Bernardo”, expresó Grecia Quiroz ante medios de comunicación.

Posteriormente, la alcaldesa afirmó que la detención de Sepúlveda Arellano representa un acto de justicia para el líder limonero asesinado en octubre de 2025 y expresó su deseo de que avancen las investigaciones en el caso de su esposo Carlos Manzo.

“Yo esperaba que así como hubo ya justicia para Bernardo, haya justicia para Carlos Manzo también, y que pronto podamos ver resultados y que pronto podamos ver a la persona que ordenó matar a Carlos Manzo tras las rejas”, señaló.

De igual forma, Grecia Quiroz reiteró que está dispuesta a colaborar con cualquier indagatoria respecto al asesinato de Carlos Manzo, al considerar que la transparencia resulta necesaria cuando existe una exigencia social de justicia.

Cabe recordar que hace unas semanas fue detenido Samuel ‘N’, quien fue director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, luego de que se le vinculara con su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

“Yo estoy abierta a que se me haga cualquier tipo de investigación, no estoy cerrada; quien no tenga nada que ocultar, que se le investigue, si la ciudadanía así lo pide y la justicia así lo demanda, yo no tengo ningún problema”, afirmó Grecia Quiroz.

¿Cuál es la postura de Alfredo Ramírez Bedolla sobre la detención?

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Botox’, fue resultado de una coordinación permanente y de alto nivel con el Gabinete de Seguridad Nacional, con la participación de fuerzas federales y estatales.

El mandatario estatal destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al considerar que se trató de una detención relevante para el estado.

Tanto la presidenta municipal de Uruapan como el gobernador michoacano coincidieron en que la detención del colaborador del CJNG representa un golpe relevante contra las estructuras criminales que operan en zonas como Tierra Caliente y el Valle de Apatzingán.

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Botox’, fue arrestado este jueves 22 de enero en Michoacán mediante un operativo de seguridad que se llevó a cabo en la región de Tierra Calienta.

Tras su captura, el presunto líder de ‘Los Blancos de Troya’ fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde enfrentará cargos por homicidio, extorsión y otros delitos.