‘El R1′ mandó matar a Carlos Manzo y protegió al ‘Mencho’: Así lo ayudó a escapar tras su detención en 2012

La orden de asesinar a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, vino de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como ‘El R1′, y quien en 2012 ayudó a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, a no ser detenido.

De acuerdo con Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’, y quien fue el autor intelecutal del asesinato, la orden para atacar a balazos a Carlos Manzo en un lugar público vino del ‘R1′, quien es su jefe directo.

Según Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ‘El R1′ sería jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, y ahora es objetivo prioritario del Gobierno para dar justicia por el asesinato de Carlos Manzo, que provocó indignación a nivel nacional.

Las autoridades identifican al ‘R1′ dentro de la estructura del CJNG desde hace más de 13 años, además de que lo señalaron durante años como el segundo al mando en el cártel, esto luego de años de estar detenido y tras su liberación en 2022.

¿Cómo fue que ‘El R1′ ayudó al ‘Mencho’ a escapar en 2012?

El 26 de agosto de 2012 ‘El Mencho’ fue detenido en Jalisco, esto tras un operativo de seguridad; sin embargo, el capo fue liberado horas más tarde ante la ola de violencia en la zona de Jalisco y Colima.

Los informes, dados a conocer 3 años después, indican que Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, entonces secretario de Seguridad, fue quien convenció al gobernador de Jalisco, quien era el panista Emilio González Márquez, de liberar al ‘Mencho’ ante los riesgos de que hubiera exposición de autoridades ligadas con el narco, así como el riesgo de que se disparara la violencia en el estado.

Finalmente, la información apunta que incluso los policías ayudaron al ‘Mencho’ para impedir su captura, esto luego de un operativo en la zona de Tonaya en la que se enfrentó el CJNG contra la policía.

Es ahí donde habría entrado Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como ‘El R1′, quien junto con su hermano Rafael ‘El R2′, habrían coordinado los hechos violentos del ‘anillo de seguridad’ del ‘Mencho’ que provocaron que las autoridades liberaran al líder del CJNG.

Sobre este ‘anillo de seguridad’, The Wall Street Journal explicó que se trata de un grupo de alto nivel de adiestramiento, mismo que opera con “violencia extrema” para proteger al ‘Mencho’, además de que emplean armas de alto calibre.

Un ejemplo de su accionar fue en 2015, cuando presuntamente derribaron un helicóptero que transportaba a agentes de seguridad.

Ese mismo año, ‘El R1′ fue detenido, y estuvo en prisión hasta 2022 pese a contar con 5 carpetas de investigación, luego de que fuera absuelto por una jueza. Una vez que salió de la cárcel volvió a las filas del CJNG y se integró como uno de los jefes de plaza del cártel en Michoacán.

Con información de The Wall Street Journal.