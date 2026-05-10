Vandalizan casa del morenista, Javier Corral, en Ciudad Juárez; dejan una corona fúnebre

La casa de Javier Corral en Chihuahua amaneció vandalizada con mensajes escritos en la pared, cruces negras y un arreglo funerario.

El domicilio de Javier Corral Jurado, senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, apareció la mañana de este domingo vandalizado y con un arreglo funerario.

El inmueble localizado en Ciudad Juárez, en la colonia Partido Romero, amaneció con algunos mensajes escritos en grafiti en la barda principal.

“DEP Esperanza Miranda”, y “DEP Esperanza Miranda Molinar”, decía la pared.

En la puerta principal de la casa también dejaron cruces negras y una corona fúnebre. Tras el hallazgo, elementos de la policía municipal de Ciudad Juárez acudieron al inmueble para retirar los arreglos funerarios.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos por estos hechos. El legislador morenista tampoco se ha pronunciado sobre la situación.

¿Quién es Esperanza Miranda Molinar?

De acuerdo con los reportes, los mensajes hacen referencia al fallecimiento de Esperanza Miranda Molinar, expropietaria de la vivienda y quien habría señalado al político de presunto despojo.

Miranda Molinar murió a los 98 años, el 2 pasado de mayo y su partida avivó la polémica de una prolongada disputa por el predio que le valió al exmandatario estatal el mote de “engaña viejitas”, tras denuncias de que la transacción se realizó aprovechando la vulnerabilidad de la mujer y mediante presiones que ella misma calificó públicamente como un despojo.

La controversia en la colonia Partido Romero no se limitó a la compra de la casa habitación, sino que se extendió a la adquisición posterior de un terreno irregular colindante de 14.70 metros de frente sobre la calle Costa Rica.

Esperanza Miranda Molina mantuvo durante mucho tiempo una disputa contra el exmandatarion de Chihuahua. (Quadratín)

Familiares de la señora Miranda han sostenido que ambas operaciones estuvieron marcadas por anomalías, lo que derivó en protestas constantes y pintas en las bardas del domicilio donde se señalaba directamente al exgobernador por el trato recibido. Estos predios forman parte del expediente por el cual las autoridades actuales investigan un daño al erario de 98.6 millones de pesos.

Casas de Javier Corral serían parte de indagatoria de la FGE en Chihuahua

En el marco de estas indagatorias, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ha verificado y ejecutado el aseguramiento de tres inmuebles estratégicos.

Entre ellos destaca una lujosa hacienda de más de cinco mil metros cuadrados en Tepoztlán, Morelos, vinculada a una red de desvío de recursos a través de despachos de asesoría financiera. Asimismo, se mantiene bajo resguardo la cabaña El Rincón en la Sierra Tarahumara, propiedad directa del exmandatario, como parte de una lista de 14 inmuebles con un valor comercial que supera los 73 millones de pesos. Por estos casos, las autoridades de Chihuahua incluso intentaron detener a Javier Corral en Ciudad de México, sin lograrlo.

Mientras la comunidad se despide de Miranda Molinar, los procesos por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal relacionados con sus antiguas propiedades continúan su curso en los tribunales del estado.

-Con información de Quadratín.