La CIA en Chihuahua: Javier Corral acusa un ‘tobogán de mentiras’ tras la muerte de agentes

Corral afirmó que la reunión con la gobernadora Maru Campos en el Senado será para esclarecer hechos, no un juicio político.

El senador Javier Corral calificó como “un tobogán de mentiras” las versiones del gobierno de Chihuahua sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operativos en el estado. Afirmó que se trata de información contradictoria, ya que “el gran problema es que se han metido en una mentira tras otra”.

En entrevista con medios, sostuvo que el caso de los dos agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente vehicular ha estado marcado por “contradicciones y falsedades” y criticó que, en lugar de reconocer el error, se haya optado por responsabilizar a elementos del Ejército por no informar sobre los hechos.

“Yo creo que hubiera sido mucho mejor aceptar el error, el hecho, la equivocación y en todo caso ver alguna reparación de daños que entrar en este tobogán de mentiras, de responsabilizar a los soldados de no haberle pasado información a la presidenta de la República.”, señaló.

Agregó que se llegó “al extremo” de sostener que no existía obligación de informar a la titular del Ejecutivo federal y que esa responsabilidad recaía en los militares que brindaban vigilancia perimetral.

“¿Cómo iban a saber de la presencia de los agentes de la CIA cuando estaban infiltrados y uniformados como agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua?”, cuestionó.

Asimismo, indicó que este manejo del caso ha generado molestia en el gabinete de Seguridad federal. “Esto es lo que ha realmente irritado al gabinete: la manera en que pretenden burlarse de todo mundo. Yo creo que eso es lo que cala”, afirmó.

Corral descarta “emboscada” a gobernadora de Chihuahua

Sobre la posible comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, Corral señaló que ya no es necesario exhortarla, pues existe una invitación formal del Senado para acudir a una reunión de trabajo. Subrayó que su asistencia sería relevante para explicar “muchas de las cosas que están en el ambiente”.

Respecto a un eventual juicio político, evitó adelantar criterios y dijo que el Senado determinará los pasos a seguir una vez que escuche a la mandataria. Añadió que, en caso de que no acuda, esa omisión será tomada en cuenta.

El legislador rechazó que la reunión sea una “emboscada” o un “linchamiento político” y aseguró que será un encuentro respetuoso para esclarecer los hechos, especialmente las contradicciones sobre el número de presuntos agentes involucrados, ya que oficialmente se habla de dos, aunque podrían ser más.

En ese sentido, señaló que existe voluntad de la gobernadora y del fiscal de Chihuahua para asistir, según lo ha expresado el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

“No se trata de un juicio, se trata de una reunión de trabajo para esclarecer muchos de los hechos que hoy están en franca contradicción”, concluyó.