¿Qué hacían agentes de EU en Chihuahua y por qué acompañaban a Pedro Oseguera Cervantes?

Esto sabemos de las labores de adiestramiento que hacían agentes de EU en Chihuahua.

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, explicó qué hacían dos agentes de Estados Unidos en Chihuahua y la razón por la que acompañaban a Pedro Oseguera, titular de investigación en el estado.

“Los agentes estaban haciendo labores de adiestramiento en Chihuahua y no participaron en el operativo que nosotros hicimos en el municipio de Morelos donde incautamos un narcolaboratorio”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Jáuregui negó que dichos elementos de la agencia de Estados Unidos participaran en el desmantelamiento del narcolaboratorio.

“Al regreso de Pedro Oseguera se encontró con estos agentes en una comunidad. Daban cursos sobre el manejo de drones y esa zona en Polanco es reconocida por su topografía porque es propicio hacer este tipo de capacitaciones”, agregó.

El fiscal reveló que Pedro Oseguera los invitó a subir a la camioneta en la que ocurrió el accidente automovilístico donde murieron en Chihuahua.

Durante el fin de semana, dos funcionarios de Estados Unidos murieron en un accidente automovilísticos junto con dos agentes estatales que regresaban de un operativo, entre ellos estaba Pedro Oseguera, titular de investigación en Chihuahua.

‘Sheinbaum no tenía por qué saber de las operaciones de agentes de EU’

Al ser cuestionado sobre por qué la presidenta Claudia Sheinbaum no estaba enterada de la presencia de agentes de EU en Chihuahua, esto respondió el fiscal:

“La presidenta no sabía de la presencia de estos agentes porque no tendría por qué saberlo y tiene razón en afirmar que bajo ninguna circunstancia debe haber presencia de agentes extranjeros”.

César Jáuregui admitió que las autoridades de Chihuahua debían informar al gobierno federal sobre las labores realizadas por agentes estadounidenses.

Sin embargo, agregó que ya prepara un informe con todos estos datos para presentarlo a la presidenta Sheinbaum.

¿Qué sabemos de la identidad de los agentes de EU que murieron en Chihuahua?

De acuerdo con el diario The Washington Post, los agentes de Estados Unidos que murieron en México pertenecían a un equipo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el fiscal aseguró que no sabía a qué agencia pertenecían dichos elementos estadounidenses.

“Desconozco las agencias porque ellos estaban adscritos a la embajada y a nosotros no se nos proporciona información de a que agencia pertenecen”, agregó César Jáuregui.

En tanto, el fiscal también afirmó que será la embajada de Estados Unidos de dar más información sobre la agencia, identidad y labores de los elementos estadounidenses debido a que tiene el registro de cuántos elementos de EU hay en México, qué labores realizan y en qué estados.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum también dijo que, hasta el momento, no es posible confirmar que los agentes estadounidenses formaran parte de la CIA.

“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, entonces tiene que realizarse toda la investigación para determinar si se violó la Constitución o la ley de seguridad nacional”, agregó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes 21 de abril.