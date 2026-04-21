Se investiga si gobierno de Chihuahua violó Ley de Seguridad Nacional: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum comentó que los integrantes del gabinete de seguridad no tenían conocimiento de la participación de personal estadounidense, en un operativo donde clausuraron seis laboratorios de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa. [Fotografía. Cuartoscuro]

La administración federal revisará si el gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos, violó la Ley de Seguridad Nacional al presuntamente permitir operativos de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria, en la conferencia matutina, lamentó que dos personas adscritas a la embajada de Estados Unidos en México murieron la madrugada del domingo junto con el jefe de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera, y su subordinado Genaro Méndez Montes, en un tramo de la carretera de la Sierra Tarahumara que comunica al municipio de Morelos con Guachochi.

La inquilina de Palacio Nacional comentó que los integrantes del gabinete de seguridad no tenían conocimiento de la participación de personal estadounidense, en un operativo donde clausuraron seis laboratorios de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa.

“Estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de Estados Unidos. Y revisando si hubo alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional, porque es importante... Nosotros tenemos claro, y lo hemos planteado así, que hay cooperación y coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra, bueno, ni en aire”, destacó.

La mandataria puso énfasis en que hay intercambio de información de inteligencia entre los gobiernos de México y Estados Unidos en el marco de respeto a la soberanía, sin embargo, resaltó, no hay operativos conjuntos.

En 2020, el Poder Legislativo aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional –promovidas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador–, la cual establece que los agentes extranjeros deberán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por nuestro país.

Sheinbaum Pardo destacó, en ese sentido, que la atribución para autorizar el ingreso al país de agentes extranjeros es federal y no estatal.

“No estábamos enterados. Fue una decisión del gobierno de Chihuahua. (…) Vamos a dar más información, una vez que la tengamos, de ¿por qué esta situación?, particularmente con el gobierno de Chihuahua y la Agencia de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua; y también al gobierno de los Estados Unidos.

“Porque la relación es federal, no es estatal. O sea, ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal, necesariamente, así lo establece la Constitución”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó los fallecimientos de las cuatro personas.

En su cuenta de la red social X reconoció “su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y sus seres queridos”.