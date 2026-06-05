‘Pensaban que éramos terroristas’: ‘Profe’ Ibáñez y su camarógrafo revelan qué pasó en Sudáfrica

Tras pagar una multa y recuperar sus pasaportes, Julio ‘Profe’ Ibáñez y Daniel García regresaron a México luego de dos meses en Sudáfrica. (Foto: Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Horas después de llegar a México tras ser liberados en Sudáfrica, Julio ‘Profe’ Ibáñez y su camarógrafo, Daniel García, detallaron el proceso que vivieron desde su detención por fuerzas especiales, su encarcelamiento y su liberación.

Previo a llegar al país, los comunicadores viajaron a Corea del Sur, uno de los rivales de México en el Mundial 2026, para realizar algunas cápsulas sobre los adversarios de la Selección Mexicana en el Grupo A.

Tras trabajar sin complicaciones en el país asiático, su siguiente parada fue Sudáfrica, donde fueron acusados de presunto terrorismo y de permanecer ilegalmente en el país.

“Todo iba en normalidad, todo transcurría correctamente hasta que, de pronto, un día, se nos meten al mismo tiempo a las habitaciones”, recordaron. “Yo estaba haciendo una transmisión en vivo cuando volteo y veo seis personas armadas, muy armadas, que irrumpen”, detallaron en entrevista para N+.

En un primer momento, Ibáñez pensó que se trataba de un asalto: “Sabemos que Sudáfrica es muy peligroso”, explicó, además de señalar que no tenían uniformes y eran las 5 de la mañana, hora local.

Sin embargo, se trataba del equipo Hawks, la rama policial sudafricana encargada de investigar delitos graves. “Empiezan una serie de preguntas, nos revisan todo, nos preguntan si traemos armas de fuego, drogas, etcétera”, recordó. “Ellos pensaban que éramos terroristas”.

¿Por qué detuvieron a Julio ‘Profe’ Ibáñez en Sudáfrica?

De acuerdo con el testimonio del ‘Profe’, el problema fue que volaron un dron para realizar algunas tomas que les sirvieran para sus cápsulas televisivas.

Según explicó García, lo volaron “en diferentes partes de la ciudad”; sin embargo, las sospechas de las autoridades surgieron luego de que lo utilizaron en una zona adinerada.

“Específicamente donde hubo el problema fue cerca de una escuela judía. La verdad es que nosotros no nos damos cuenta exactamente de dónde estamos parados, más que solamente volar el dron para tomar imágenes”, expresó el realizador.

Según García, la idea era “reflejar cómo era un vecindario de una sociedad alta para contrastarlo con una vecindad un poquito más pobre” y que el proceso para elegir el lugar fue “muy aleatorio”.

“Desgraciadamente nos detuvimos cerca de esta escuela y, a partir de eso, ven el dron y se alarman muchísimo. Entonces, esta denuncia fue la que hizo que todo creciera, como si realmente fuera algo más allá de una simple grabación para un reportaje”, expresó.

Tres días después irrumpieron en sus habitaciones, acusándolos de terrorismo y vinculándolos con un presunto grupo de crimen organizado.

De acuerdo con Ibáñez, los agentes ni siquiera estaban enterados de que contaban con una ETA (Autorización Electrónica de Viaje) otorgada por el gobierno sudafricano, por lo que no tenían sellos en sus pasaportes, es así que también los acusaron de estancia ilegal en el país.

García explicó que el permiso estaba en sus teléfonos, a los cuales no tuvieron acceso, razón por la que no pudieron comprobar su estatus migratorio.

¿Cómo fue el encarcelamiento de ‘Profe’ Ibáñez y Daniel García?

Según contó Ibáñez, tras ser detenidos en la madrugada e interrogados, tuvieron una audiencia a las 3:30 de la tarde y fueron trasladados a prisión.

Las situación fue complicada incluso durante el trayecto: “Éramos como unas 15 personas más o menos en un espacio muy reducido de una camioneta, todos apretados. Después nos bajan cuando llegamos a la prisión, nos hacen formarnos en cuclillas”.

Ya dentro de prisión, las cosas empeoraron: “Te ven que no eres como de ahí y empiezan a ver qué te pueden quitar, cómo te pueden amenazar, cómo te pueden amedrentar”.

Incluso, temieron por la actuación de los guardias del lugar: “Y la otra, ver los golpes. Porque si te paras un poquito, si no haces lo que te dicen en tiempo y forma, pues los golpes de los guardias”, agregó Ibáñez. En síntesis, describieron esa semana como los peores días de su vida.

¿Cómo lograron su libertad ‘Profe’ Ibáñez y Daniel García?

Tras una semana encarcelados, Ibáñez y García salieron de prisión bajo libertad condicional; sin embargo, con el avance de las investigaciones percibieron que había temor por parte de las autoridades debido a la manera en que actuaron inicialmente con ellos.

Además ‘Profe’ Ibáñez aseguró que hubo una persecución desde el principio: “El magistrado, además del fiscal, simplemente hacían hasta lo imposible por retenernos y seguir encontrando, seguir inventando, literalmente la palabra es inventando. O sea, y lo más triste es que nos fueron siguiendo desde el día uno en el país”.

El periodista añadió que esperaban que el caso se resolviera desde las primeras audiencias; sin embargo, con el paso de los días su situación se aplazaba, aun cuando ya se había hablado de un acuerdo.

Aunque el ‘Profe’ y Dany García tenían la posibilidad de llevar su proceso bajo medidas cautelares y fuera de prisión, indican que no fue una situación sencilla, debido a que no eran completamente libres: “No podíamos salir de una provincia. Teníamos que ir todos los miércoles a firmar y seguir algunos parámetros para no meternos en problemas”.

Luego de dos meses, con el apoyo de su empresa, el acompañamiento que brindó la Secretaría de Relaciones Exteriores y tras varias audiencias, finalmente se resolvió el caso y los dos comunicadores mexicanos lograron recuperar sus pasaportes y volver a México.

No sin antes recibir una sentencia que los obligó a pagar 10 mil rands (10 mil 548 pesos), una medida que el ‘Profe’ Ibáñez y Daniel García buscarán apelar, debido a que están seguros de que el caso no se resolvió como debería.

“Hace dos días salió la resolución y la vamos a llevar a la Suprema Corte, porque no está bien esa sentencia. Ni siquiera aplicaba una prisión”, dijo.

A pesar de ello, por ahora ambos disfrutan de su libertad: “No sabía cuánto valoraba y extrañaba la libertad, porque no entiendes todo lo que se pierde cuando la vida está en pausa. Sentí una felicidad que no recuerdo cuándo fue la última vez que la había sentido”, finalizó el ‘Profe’ Ibáñez.