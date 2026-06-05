CNTE marcha HOY en CDMX: ¿A qué hora inicia y qué calles cerrarán los maestros este viernes 5 de junio?

¡Sal con tiempo de casa! Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán este viernes 5 de junio una nueva movilización en la Ciudad de México, por lo que se prevén afectaciones viales en importantes avenidas de la capital.

La concentración está programada para las 10:00 horas en dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc: el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, así como el Antimonumento Ayotzinapa +43, ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Más tarde, a las 17:00 horas, la CNTE llevará a cabo una Asamblea Nacional Representativa en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México, donde los dirigentes definirán los acuerdos y las próximas acciones del movimiento magisterial.

Las autoridades capitalinas prevén la participación de alrededor de 7 mil personas. Como parte de las acciones de protesta, se espera que los manifestantes bloqueen en CDMX diversos puntos de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

¿Qué le exige la CNTE al gobierno de Claudia Sheinbaum?

La CNTE mantiene entre sus principales demandas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, además del regreso al sistema de pensiones sin Afores.

También exige mejores condiciones laborales para el magisterio, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, el cese de descuentos salariales a docentes que han participado en movilizaciones y el cumplimiento de acuerdos de no represión al movimiento.

Asimismo, los maestros solicitan mayores recursos para los sectores de educación, salud y seguridad social, así como mejores condiciones para las escuelas ubicadas en comunidades rurales.

Por esta razón, el Gobierno de Sheinbaum propuso a los maestros de la CNTE fortalecer el fondo existente para pensiones de trabajadores del Estado y crear una aseguradora pública para administrar los recursos, pero los profesores calificaron la propuesta de “insuficiente”.

La Secretaría de Gobernación afirmó que esta propuesta fue expuesta en la reunión que mantuvieron con los líderes sindicales, la cual consistía en la creación de una aseguradora pública “especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios”.

No obstante, representantes del sindicato disidente rechazaron la propuesta y señalaron que mantienen sus demandas porque las respuestas actuales “no cubren la solución” de sus planteamientos centrales.

Con información de EFE