El ‘Partido de las Cucarachas’, el movimiento que pretende ‘derrocar’ a Modi en la India

El nuevo movimiento juvenil de la India 'adoptó' el apodo de 'cucarachas' que les puso el presidente del Tribunal Supremo del país.

El movimiento juvenil ‘Partido de las Cucarachas’ pretende tomar las calles de Nueva Delhi en una convocatoria multitudinaria contra lo que el grupo califica de “incompetencia, corrupción y promesas rotas” del Gobierno central del primer ministro, Narendra Modi.

Bajo el lema ‘Una cucaracha está entrando en Delhi. ¡Cuidado, tengan sus chanclas listas!’, la concentración busca materializar en las calles el masivo ascenso digital de esta formación, que en apenas tres semanas ha superado los 22 millones de seguidores, dejando muy atrás a la audiencia en redes del oficialista Bharatiya Janata Party (BJP).

Antes de subir al avión, el fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, de 30 años, que vive en Estados Unidos, publicó en X que estaba “de camino a la India, dejando mi destino en manos de la Constitución”, confirmando el regreso a su ciudad, Nueva Delhi.

Líder del ‘Partido de las Cucarachas’ pide protección del pueblo

Al aterrizar, y ante el temor a posibles represalias gubernamentales, Dipke pidió a los manifestantes que acudan a arroparlo al aeropuerto el próximo sábado a las 07:30 hora local.

El fundador del ‘Partido de las Cucarachas’ de la India manifestó su temor a que las autoridades lo arresten a su llegada al país.

El Tribunal Superior de Delhi rechazó este viernes 5 de junio tramitar de urgencia una petición legal que exigía a la policía imponer medidas de control de multitudes en accesos clave de la ciudad, como el propio aeropuerto y las estaciones de metro, para contener la masiva protesta, según informaron los medios locales.

¿Cuántos miembros tiene el ‘Partido de las Cucarachas’ de la India?

En el aeropuerto estará esperándolo Nitin Gautam, un joven que forma parte de los 20 mil 340 afiliados con los que ya cuenta el partido.

Gautam explicó a EFE que decidió unirse a la formación “porque creo en su visión y en el trabajo que está haciendo por la gente. Quería ser parte de algo que represente la voz de los ciudadanos comunes y trabaje por un cambio positivo”.

El militante subrayó que mucha gente tiene miedo a hablar y que este nuevo canal “da esperanza y representación a quienes sienten que no son escuchados, los jóvenes”.

¿Por qué se llama el ‘Partido de las Cucarachas’?

Desde su creación en mayo de este año, el ‘Partido de las Cucarachas’ se ha convertido en una de las principales expresiones del descontento de la juventud india ante la falta de oportunidades laborales y económicas, además de una plataforma de protesta contra la corrupción en el Gobierno de Narendra Modi.

El foco de su demanda es la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras varias filtraciones, errores en correcciones y retrasos en procesos de admisión que han afectado a los principales exámenes para acceder a empleos públicos en la India.

Fundado el pasado 16 de mayo, el CJP nació después de que el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, comparara a jóvenes desempleados con “cucarachas” y “parásitos” sin ambición.

La organización ha difundido un peculiar manual de instrucciones en el que insta a los jóvenes a acudir en grupo o en familia, llevar un libro junto a la bandera de la India, como símbolo de su lucha por reformar el sistema educativo, y grabar la marcha en directo por redes sociales, advirtiendo que “la verdad no tiene más portavoz que su cámara”.