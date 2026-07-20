Gusta el desempeño del Tri a la mayoría de mexicanos, según Encuesta EF

Gilberto Mora de la Selección Mexicana fue uno de los jugadores con mejor desempeño, según la encuesta EF (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

Al finalizar el Mundial de futbol 2026, la Selección Nacional es calificada positivamente por el 75 por ciento de las y los mexicanos, y solamente obtiene una nota negativa del 10 por ciento, de acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero realizada para evaluar diversos aspectos del certamen deportivo internacional.

Según la encuesta, el 64 por ciento calificó bien o muy bien los partidos del certamen, mientras que el 18 por ciento les dio una calificación mala o muy mala. Por su parte, la organización del Mundial obtuvo 48 por ciento de calificaciones positivas y 33 por ciento negativas.

(Gráfico: El Financiero)

Al pedir a las personas entrevistadas su opinión de la FIFA, el 38 por ciento dio una opinión favorable, mientras que el 42 por ciento expresó una opinión desfavorable. Opinión dividida.

Y al preguntar específicamente por el presidente de ese organismo, Gianni Infantino, el 31 por ciento expresó una opinión buena o muy buena, y el 47 por ciento dio una opinión mala o muy mala.

(Gráfico: El Financiero)

Una de las posibles razones de esta opinión predominantemente negativa hacia el presidente de FIFA es la creencia de que dicho organismo, más que imparcial, ha actuado con favoritismos.

Para ver el alcance de esa creencia, la encuesta preguntó a las personas si creen que la FIFA es imparcial o favorece a algunos equipos más que otros.

El 57 por ciento de las personas señaló que creen que la FIFA sí favorece más a algunos, mientras que el 28 por ciento cree que es imparcial.

En pregunta abierta se planteó que, de ser el caso, ¿a quién favorece más la FIFA? El 46 por ciento dijo que a Argentina.

Apenas 3 por ciento mencionó a Inglaterra, el 1 por ciento a Francia y otro 1 por ciento a España, los otros tres mejores equipos del torneo. Esta creencia parece también influir en la imagen de las selecciones finalistas.

(Gráfico: El Financiero)

Mientras que España, Francia e Inglaterra cuentan con entre 69 y 70 por ciento de opiniones favorables en México, Argentina alcanza el 55 por ciento, una mayoría, pero significativamente menor que la que valora a las otras tres selecciones. Además, mientras que España, Francia e Inglaterra suman entre 6 y 9 por ciento de opiniones negativas en el país, Argentina suma un 19 por ciento, el rechazo más amplio a las finalistas.

(Gráfico: El Financiero)

Finalmente, la encuesta preguntó la opinión sobre diversos jugadores destacados del Mundial. Los mejor evaluados son Julián Quiñones y Gilberto Mora, con 79 por ciento de opinión positiva cada uno. Les sigue Cristiano Ronaldo con 74 por ciento.

Más abajo, Lionel Messi obtuvo 59 por ciento de opinión positiva, aunque destaca la opinión negativa de 13 por ciento, cuando la opinión negativa de otros jugadores no sobrepasa el 4 por ciento.

(Gráfico: El Financiero)

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 400 mexicanos adultos del 13 al 17 julio de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.9 por ciento