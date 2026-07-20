‘El Mayo’ Zambada es sentenciado en EU: Sigue el minuto a minuto de la audiencia HOY desde NY EN VIVO

'El Mayo' Zambada fue arrestado por autoridades de EU en julio de 2024. El confundador del Cártel de Sinaloa acusa que fue secuestrado por uno de los hijos de 'El Chapo' Guzmán.

Todos de pie en la Corte de EU: Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y cuyo arresto desató una guerra interna en el grupo, será sentenciado este lunes 20 de julio tras declararse culpable de cargos de narcotráfico.

La sentencia llega a pocos días de cumplirse un año de la audiencia en la que ‘El Mayo’ Zambada admitió que sobornó a políticos mexicanos y policías con miles de pesos para proteger al Cártel de Sinaloa. “Reconozco el gran daño que las drogas causaron a los pueblos de Estados Unidos y México”, dijo el 25 de agosto de 2025.

Brian Cogan, el juez que condenó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán a cadena perpetua, dictará la sentencia de ‘El Mayo’ Zambada en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Al declararse culpable de cargos de tráfico de drogas, el cofundador del Cártel de Sinaloa renunció a la posibilidad de apelar la sentencia.

¿Qué pasará con ‘El Mayo’ Zambada? ¿Dará una última declaración antes de ser sentenciado? El Financiero te trae la cobertura minuto a minuto de la audiencia.

¿Qué sentencia pide la Fiscalía de EU para ‘El Mayo’ Zambada?

Los fiscales a cargo del caso pidieron al juez Brian Cogan que ‘El Mayo’ Zambada sea sentenciado a cadena perpetua, una pena similar a la que recibió Alfredo Beltrán Leyva, otro de los narcos mexicanos condenados a morir en una prisión estadounidense.

El Departamento de Justicia también exigió el decomiso de bienes de ‘El Mayo’ por un total de 15 mil millones de dólares. Los LeBarón y otras familias estadounidenses exigieron recibir parte de esa suma al asegurar que Zambada proporcionó apoyo al Cártel de Juárez en la masacre en la que murieron nueve familiares en Chihuahua.

¿Por qué ‘El Mayo’ Zambada pidió ser recluido en una prisión especial?

La defensa del capo, liderada por el abogado Frank Perez, explicó que ‘El Mayo’ Zambada “padece diversos padecimientos relacionados con la edad”, por lo que pidió “una especie de alivio” para lo que serán sus últimos días en una cárcel de Estados Unidos.

Debido a esto, el cofundador del Cártel de Sinaloa pidió al juez Brian Cogan que su sentencia de cadena perpetua pueda ser cumplida en tres penales que cuentan con el equipo médico necesario para el tratamiento de sus enfermedades.

Las tres cárceles propuestas son:

FMC Butner, en Carolina del Norte: Con una población de 800 presos, este sitio no permite visitas conyugales y cuenta con las condiciones necesarias para personas “con necesidades médicas”.

Con una población de 800 presos, este sitio no permite visitas conyugales y cuenta con las condiciones necesarias para personas “con necesidades médicas”. FMC Rochester, en Minnesota: A diferencia de otras prisiones, este centro incorpora un enfoque médico en su operación, lo que puede traducirse en procedimientos de visita distintos para los familiares de los reclusos.

A diferencia de otras prisiones, este centro incorpora un enfoque médico en su operación, lo que puede traducirse en distintos para los familiares de los reclusos. MCFP Springfield, en Missouri: Es el más grande las prisiones propuestas por la defensa de ‘El Mayo’ Zambada, con más de mil presos.

¿Por qué México acusa a EU de mentir sobre el arresto de ‘El Mayo’ Zambada?

Al FBI se le ‘chispoteó’ que sí participó en el operativo de captura de ‘El Mayo’ Zambada, esto después de que el avión que sirvió para llevar al capo de Sinaloa a Nuevo México fuera donado a un museo.

Esta revelación provocó el reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum quien acusó a Ken Salazar, exembajador de EU en México, de mentirle al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2024.

No obstante, el exfuncionario estadounidense afirmó que intentó hablar con el expresidente López Obrador y con el fiscal general Alejandro Gertz Manero el 25 de julio de 2024, día de la aprehensión de ‘El Mayo’,

“Esperé su respuesta, pasaron horas. Nada. Lo intenté de nuevo al día siguiente (...) pero dónde quiera que estuviera, no respondió”, relató en entrevista con N+.