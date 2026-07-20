‘Acepto mi castigo y violencia debe parar en México’: ‘El Mayo’ al ser condenado a cadena perpetua en EU

'Acepto mi castigo' fue una de las declaraciones de 'El Mayo' Zambada en la audiencia en la que fue sentenciado también a pagar 15 mil millones de dólares a EU.

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado este lunes 20 de julio a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, con lo que pasará el resto de su vida en una prisión de Estados Unidos

La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan que ordenó al capo mexicano, quien entró cojeando en la sala y se quejó al sentarse, el pago de 15 mil millones de dólares como parte de la resolución judicial.

‘El Mayo’ fue vestido con un mono de preso de color caqui y una camiseta naranja debajo, mostró dificultades para entender al juez, a pesar de la traducción simultánea, y también para moverse.

Antes de conocer su condena, ‘El Mayo’ Zambada leyó una carta ante la corte en la que reconoció su responsabilidad por los delitos que se le imputan y aseguró que no buscaba obtener clemencia.

“Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón”, expresó.

Durante su mensaje, el histórico líder del Cártel de Sinaloa también pidió poner fin a la violencia que vive México. “La violencia debe acabar en México... Nadie ganará esta guerra”, afirmó ante el tribunal.

Con la resolución, Ismael “El Mayo” Zambada morirá en una prisión estadounidense, por ello, el juez Cogan optó por no hacer ninguna recomendación sobre la prisión a la que debería ingresar, pero pidió que se tuviera en cuenta su condición física.

¿Por qué fue condenado a cadena perpetua ‘El Mayo’ Zambada?

El narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia de Estados Unidos.

Zambada, de 76 años, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. EU considera que ‘El Mayo’ sigue teniendo contactos “leales”, incluyendo uno de sus hijos que lidera una facción del Cártel de Sinaloa, al que no menciona y señala que hay “riesgo sustancial” de que pueda seguir dirigiendo el grupo desde la cárcel en el futuro.

El otro cofundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, recibió una orden de decomiso de 12 mil 600 millones que reflejaba las ganancias del grupo bajo su liderazgo conjunto, y la nueva cifra refleja un monto adicional por el “reinado” de ‘El Mayo’, detalla la carta.

Con información de EFE