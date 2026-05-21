¿Quién es ‘El Barbas’, líder del Cártel de Sinaloa captado presuntamente con funcionarios de Morelos?

'El Barbas' sostenía reuniones con funcionarios de Morelos y es líder regional del Cártel de Sinaloa.

Júpiter Araujo, alias ‘El Barbas’, es el supuesto líder regional del Cártel de Sinaloa quien presuntamente se reunió con Agustín ‘N’, alcalde de Atlatlahucan, entre otros funcionarios morelenses.

‘El Barbas’ mantenía contacto con exfuncionarios de Morelos quienes fueron detenidos como parte del Operativo Enjambre y están señalados por extorsión, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se integró a la indagatoria material difundido en diversos medios de comunicación donde se mostraba a los alcaldes de Morelos, de Cuautla y Atlatlahucan, específicamente electos en junio de 2024, así como otros funcionarios y representantes populares del estado, cuando probablemente se reunieron con Júpiter ‘N’, alias ‘El Barbas’, posible líder de un grupo delictivo”, dijo la Fiscalía.

Dichas conversaciones ocurrieron en 2024 y se dieron a conocer a partir de un video que circuló en redes sociales.

¿Qué sabemos de las reuniones de ‘El Barbas’ con funcionarios de Morelos?

En el video se escucha cómo ‘El Barbas’ ofreció la compra de votos con ayuda del Cártel de Sinaloa, a Jesús ‘N’, quien entonces era candidato.

El trato era que las autoridades tendrían que realizar pagos mensuales luego de que el candidato triunfara, según información de la periodista Yohali Reséndiz, en la columna Júpiter en Cuautla: la historia completa.

“Nosotros aportaremos votos (dinero) a su campaña y, una vez que ganen, cobraremos mensualmente una cuota para mantener tranquilos los municipios”, habría dicho ‘El Barbas’, según la periodista.

Tras la reunión, el alcalde de Cuautla sufrió un atentado a manera de advertencia de que el ‘cobro de piso’ tendría que pagarse.

De esta forma, la FGR reconoció que durante las elecciones de 2024 se infiltró el crimen organizado en Morelos.

¿Con qué funcionarios de Morelos se reunía ‘El Barbas’?

En dicha reunión con ‘El Barbas’ también se detectó la presencia de otros funcionarios de Morelos como Samuel Márquez, ‘El Mayor’, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, y Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales de la localidad. Además, también estuvo el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián.

Tras dichas acusaciones, Agustín ‘N’, alcalde de Atlatlahucan, promovió un juicio de amparo para evitar una posible detención.

Sin embargo, la demanda fue desechada de manera parcial respecto a una orden de comparecencia, pero fue admitida únicamente para efectos de la orden de aprehensión. El Poder Judicial de la Federación (PFJ) negó el amparo al presidente municipal debido a que, en ese entonces, no existía una orden de detención en su contra.

*Con información de Quadratín