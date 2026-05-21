‘El Barbas’, del Cártel de Sinaloa, ofreció votos a funcionarios de Morelos a cambio de una cuota mensual

'El Barbas' sostuvo una reunión con el alcalde de Cuautla y otras autoridades en 2024.

Júpiter Araujo, alias ‘El Barbas’ es uno de los líderes criminales del Cártel de Sinaloa con el que funcionarios de Morelos sostuvieron vínculos, según las investigaciones que dio a conocer este miércoles de la Fiscalía General de la República (FGR).

El nombre del líder criminal salió a relucir tras el anuncio del secretario de seguridad, Omar García Harfuch, de que el Gobierno de México, detuvo a Agustín ‘N’, alcalde de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, exalcalde de Yecapixtla, en el marco de la Operación Enjambre.

La FGR sostuvo que a las indagatorias abiertas del caso Morelos se integraron reportes de prensa sobre las conversaciones que habría sostenido ‘El Barbas’ y los funcionarios señalados.

“Se integró a la indagatoria material difundido en diversos medios de comunicación donde se mostraba a los alcaldes de Morelos, de Cuautla y Atlatlahucan, específicamente electos en junio de 2024, así como otros funcionarios y representantes populares del estado, cuando probablemente se reunieron con Júpiter ‘N’, alias ‘El Barbas’, posible líder de un grupo delictivo”, explicó la FGR en un comunicado.

Dichas conversaciones con el capo habrían ocurrido en mayo de 2024, antes de la elección, aunque fueron dadas a conocer hasta un año después gracias a un video filtrado a la prensa.

La periodista Yohali Reséndiz, en la columna “Júpiter en Cuautla: la historia completa”, relata las imágenes. En ellas se puede escuchar cómo el ‘El Barbas’ ofreció apoyar con votos a Jesús N, entonces candidato del municipio referido, a cambio de que las autoridades aportaran un “derecho de piso” al criminal una vez que hubiera ganado.

“Nosotros aportaremos votos (dinero) a su campaña y, una vez que ganen, cobraremos mensualmente una cuota para mantener tranquilos los municipios”, habría dicho ‘El Barbas’, según la periodista.

Poco después de la reunión, el alcalde de Cuautla sufrió un atentado del que sobrevivió.

México acepta que hubo una narcoelección en Morelos

La Fiscalía sostuvo que en las elecciones de 2024 Morelos sufrió la infiltración de grupos del crimen organizado cuyo objetivo era obtener permisividad y libertad para cometer delitos.

“El crimen organizado penetró en las estructuras municipales por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos, sin dejar atrás que se tiene información que intimidaban a actores políticos contrarios”, explicó Fiscal Ulises Lara López, en un mensaje a medios.

Como consecuencia, dijo el funcionario de la institución, el estado de Morelos “enfrentó diversas situaciones de violencia”.

El territorio morelense sufrió los embates de delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, además de la violencia generada la disputa entre grupos delictivos.

“Esta investigación continuará de manera puntual, a fin de identificar la comisión de posibles hechos constitutivos de delito, así como desmantelar por completo la estructura delincuencial de lo que hoy informamos”, indicó la Fiscalía.

EU amenaza a México por cárteles

En el último mes, México ha enfrentado una ola de presiones por parte del gobierno de Estados Unidos para mostrar resultados en el combate al crimen organizado.

Comenzó con la petición de la captura y extradición de 10 funcionarios, políticos y exservidores públicos de Sinaloa, acusados de sostener vínculos con Los Chapitos.

El 12 de mayo, desde el Senado estadounidense, el director de la DEA, Terrence Cole, advirtió que dichas son sólo el comienzo.

“No cabe duda que los narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años, pero ahora les estamos poniendo atención. Tenemos un presidente que apoya una agenda que pone primero a los estadounidenses”, expresó.

En la misma ronda de comparecencias de funcionarios de seguridad, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reiteró ante los congresistas de su país la exigencia de Trump para que México aumente sus esfuerzos contra el narcotráfico y evitar tener que intervenir.