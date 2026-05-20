García Harfuch expande Operación Enjambre en Morelos: ¿Por qué persiguen al alcalde de Cuautla?

El actual presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, es objetivo prioritario del operativo enjambre en Morelos. De acuerdo con información proporcionada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el edil es buscado por las autoridades federales para cumplir una orden de aprehensión en su contra.

Según el funcionario federal las investigaciones descubrieron una red política y económica que operaba bajo el amparo de un líder regional del Cártel del Pacífico en la zona oriente de la entidad.

Aclaró que se trata de Júpiter Araujo Bernard, alias ‘El Barbas’, identificado por las autoridades como el presunto líder del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.

Como parte del desmantelamiento financiero de esta estructura, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su lista de personas bloqueadas a 32 sujetos (22 personas físicas y 10 personas morales).

Entre los activos congelados se encuentran cuentas de los propios alcaldes, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, familiares directos del líder criminal y empresas fachada utilizadas para el lavado de dinero.

Los antecedentes del alcalde de Cuautla

Corona Damián fue videograbado en febrero de 2025 mientras sostenía una reunión, junto con el alcalde Atlatlahucan, Agustín Toledano, detenido la madrugada de este miércoles 20 de mayo, con Júpiter Araujo Bernard, alias ‘El Barbas’, identificado por las autoridades como el presunto líder del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos,

En el video que circuló en redes sociales también aparecen Víctor Samuel Márquez Vázquez (alias ‘El Mayor’), entonces secretario del Ayuntamiento de Cuautla y Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales y coordinador de Plazas de Abasto.

Otra persona de apariencia robusta, la única cuyo rostro se cubre con un efecto de desvanecimiento, ataviado de una playera verde fluorescente, hasta el momento no ha sido revelada su identidad.

Crisis de gobernabilidad en Cuautla

La gestión de Corona Damián ha estado sumergida en una severa crisis de gobernabilidad provocada por el repunte de la violencia en el municipio, lo que obligó a realizar cambios permanentes y rotaciones constantes en los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública local.

En varias ocasiones fue detectado en estado inconveniente, al parecer bajo los efectos de alguna sustancia alcohólica, en reuniones de cabildo, durante ceremonias públicas y al conceder entrevistas.

La senadora Juanita Guerra Mena y su hermana, la regidora del Ayuntamiento, Ana Sánchez Guerra, han acusado al edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, de nexos con el crimen organizado, extorsión, malos manejos del erario, violencia política y abuso de autoridad.

El propio alcalde ya había sido blanco directo de la delincuencia organizada tras sobrevivir a un atentado en marzo de 2024. Quien no corrió la misma suerte fue el líder de la Plaza 12 de Octubre, suplente electo de Corona Damián, al ser ejectutado en mayo de ese mismo año.

Corona Damián fue alcalde en el período 2019-2021 por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En el siguiente periodo logró abanderar al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Humanista (ya extinto), sin alcanzar el triunfo.

En una tercera ocasión que lo llevó a la alcaldía en el actual periodo fue como candidato de la alianza creada por el Revolucionario Institucional, el de la Revolución Democrática, y Redes Sociales Progresistas, en la coalición ‘Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos’, impulsado por la candidata a gobernadora, Lucía Meza Guzmán.