Triple golpe de Harfuch al CJNG: Aseguran narcolaboratorio de ‘El Jardinero’; decomisan precursores y droga

El Gabinete de Seguridad informó sobre el desmantelamiento de cinco narcolaboratorios, uno relacionado a 'El Jardinero'. (Foto: Gabinete de Seguridad)

El Gabinete de Seguridad federal asestó un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el desmantelamiento de cinco laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Uno de los inmuebles, ubicado en Nayarit, estaría vinculado con Audias ‘N’, ‘el Jardinero’, identificado por autoridades federales como operador clave del CJNG.

Los operativos fueron encabezados por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia encabezada por Omar García Harfuch, y la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por el gobierno federal, las acciones permitieron asegurar más de una tonelada de metanfetamina, casi 10 mil litros de precursores químicos y más de siete toneladas de sustancias empleadas para la fabricación de drogas sintéticas. La afectación económica estimada para las estructuras criminales supera los 650 millones de pesos.

El despliegue ocurre semanas después de la captura de ‘El Jardinero’, considerado uno de los principales operadores del CJNG en Nayarit y señalado como uno de los responsables de la producción de drogas sintéticas en la región del Pacífico mexicano.

Narcolaboratorio ligado a ‘El Jardinero’ en Nayarit

Según información del Gabinete de Seguridad, uno de los laboratorios fue localizado en las inmediaciones de El Capomo, Nayarit. En ese sitio las fuerzas federales aseguraron aproximadamente 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros de droga líquida.

Las autoridades federales vincularon ese centro de producción con Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, quien fue detenido el pasado 27 de abril. Diversos reportes señalan que era identificado como uno de los hombres cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Golpe al CJNG: decomisos en Jalisco y Sinaloa

En El Saucillo, Jalisco, los agentes localizaron otro laboratorio clandestino donde aseguraron alrededor de 600 kilos de metanfetamina terminada, 750 litros de precursores químicos y 425 kilos de sustancias sólidas utilizadas para elaborar narcóticos sintéticos.

El Gabinete de Seguridad indicó que todos los materiales decomisados fueron inhabilitados para evitar su reutilización y quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que integrará las carpetas de investigación correspondientes.

En tanto, en el poblado de Corralejo, Sinaloa, otro narcolaboratorio fue inhabilitado. Ahí, fueron asegurados 1,500 litros de producto terminado, 2,500 litros de precursores químicos, 3,100 litros de sustancia de uso dual, 1,200 kilos de sosa cáustica y herramientas.

“En el poblado de Corral Viejo, Sinaloa, se desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron 1,250 litros de producto terminado, así como mil kilos de cloruro de amonio, ollas de peltre, tinas y medios tambos empleados para la producción de drogas sintéticas. De igual manera, en el mismo poblado, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 500 litros de ácido acético, 1,500 kilos de ácido tartárico y 75 kilos de sustancias de uso dual”, informó el Gabinete de Seguridad.

Además, también en Corral Viejo, personal de la Marina desmanteló otro laboratorio, donde fueron asegurados: