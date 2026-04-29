Al estilo de ‘El Mencho’, hace 10 años detuvieron a ‘El Jardinero’ del CJNG y lo liberaron

'El Jardinero' era considerado uno de los posibles herederos de 'El Mencho' al frente del CJNG.

La historia de un operador del narcotráfico que es detenido y posteriormente liberado sin explicación pública vuelve a colocar bajo escrutinio a las instituciones de seguridad en México, luego de la detención de Audias ‘N’.

A una década de un caso que evocó patrones similares a los del líder Nemesio Oseguera Cervantes, resurge el nombre de ‘El Jardinero’, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya trayectoria criminal permanece rodeada de opacidad.

De acuerdo con El País, el personaje conocido como ‘El Jardinero’ ya había sido detenido años atrás, en 2016, pero fue liberado sin que existiera una explicación clara por parte de las autoridades. Este tipo de episodios ha sido documentado en otros casos de alto perfil dentro del crimen organizado en México.

El patrón —captura, liberación y posterior reaparición— ha sido señalado por analistas de seguridad como un síntoma de debilidad institucional o posibles fallas en la integración de expedientes judiciales.

¿Quién es ‘El Jardinero’ del CJNG?

‘El Jardinero’ es identificado como un operador relevante dentro del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

El País señala que su perfil ha sido deliberadamente bajo, lo que contrasta con otros líderes visibles del grupo criminal. Esta discreción podría formar parte de una estrategia para evitar la exposición mediática y la presión de autoridades.

Detención y liberación: un patrón recurrente en el narcotráfico

El caso recuerda lo ocurrido con figuras como el propio Nemesio Oseguera Cervantes, quien en el pasado logró evadir procesos judiciales tras detenciones fallidas. En el caso de ‘El Jardinero’, la captura previa —ocurrida hace aproximadamente siete años según la fuente— terminó en una liberación sin mayor difusión.

Expertos en seguridad consultados en diversos análisis coinciden en que estos episodios suelen estar relacionados con expedientes mal integrados o corrupción, aunque en este caso específico no hay evidencia pública concluyente que confirme alguna de estas hipótesis.

El CJNG y su expansión operativa

El CJNG ha consolidado su presencia en múltiples estados del país, destacando por su capacidad logística y violencia. La figura de operadores como ‘El Jardinero’ refuerza la hipótesis de una estructura descentralizada, donde mandos medios juegan un papel clave.

De acuerdo con El País, la falta de información sobre estos perfiles dificulta tanto su persecución como el entendimiento de la organización criminal en su conjunto.

La ausencia de transparencia en casos como este plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema de justicia penal. La liberación de presuntos criminales de alto perfil sin explicación pública erosiona la confianza en las instituciones.

Además, evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y judicialización para evitar que casos de alto impacto queden impunes o sin claridad.