Gasolinero de Jalisco organiza fiestón de 1 mdd para pedir matrimonio con temática ‘Alice in Wonderland’

José González Neira en el centro del escándalo por fiesta millonaria en León. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Si así fue la propuesta de matrimonio, ¿cómo será la boda? La periodista Lourdes Mendoza difundió grabaciones de una supuesta pedida de mano millonaria que atribuyó a José González Neira.

La periodista señaló que el “fistón” costó un millón de dólares, luego de que se organizó una ambientación al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. El evento requirió vestuario, renta de la ubicación y la contratación de personas para representar personajes de la historia, entre otros servicios.

Señaló que el empresario es administrador de un grupo de gasolineras en Lagos de Moreno, aunque, supuestamente, se presenta como propietario del grupo.

“De los creadores de los XV años de Mafer, llega: PEDIDA BUCHONA en León, al estilo ‘Alicia en el País de las Maravillas’. El español-gallego José González Neira, administrador de gasolineras en Lagos de Moreno, se aventó FIESTÓN DE 1 MILLÓN DE DÓLARES para pedir la mano”, escribió Lourdes Mendoza sobre este caso.

La periodista cuestionó cómo José González Neira logró pagar un evento —que hasta el momento ella es la única que valúa en un millón de dólares— con su cargo como administrador.

Sin embargo, sobre el perfil a quien señala como novio y organizador de la propuesta de matrimonio no se conocen muchos datos.

Cabe señalar que Lagos de Moreno es un municipio colindante con Aguascalientes y Guanajuato, además de cercano a Zacatecas. Desde hace una década es una localidad azotada por la disputa entre organizaciones criminales que operan en la zona.

Uno de los hechos más atroces registrados en Lagos de Moreno fue la desaparición y tortura a la que fueron sometidos cinco jóvenes en agosto de 2023.

Escándalo por XV años de Mafer salpica a trabajadores de Pemex

En marzo, las redes sociales se llenaron de grabaciones donde celebridades reconocidas en México y el mundo cantaban en una fiesta privada para festejar a Mafer en su cumpleaños.

La velada se popularizó por las figuras que formaron parte de la celebración: Belinda, J Balvin, Xavi y Galilea Montijo, entre otros.

Poco después se reveló que el padre de la joven, identificado como Juan Carlos Guerrero Rojas, es contratista de Petróleos Mexicanos, y su madre, trabajadora de la empresa estatal.

Marcos Torres Fuentes, subdirector de Producción de Exploración y Producción (PEP) de Pemex, habría apadrinado la fiesta de la joven, según Atzayaelh Torres, columnista de El Financiero.

La celebración se realizó en un hotel de Villahermosa y tuvo una temática inspirada en la Met Gala y en Nueva York. Entre los elementos decorativos hubo una alfombra roja y referencias a la ciudad estadounidense.