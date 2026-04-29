‘Fuiste la principal inspiración para ello’, confiesa Altman a Musk sobre el desarrollo de ChatGPT

Sam Altman, el cofundador de OpenAI, reconoció que Elon Musk fue “la principal inspiración” para el desarrollo de la tecnológica cuyo futuro se dirime en una batalla legal entablada por el magnate que asegura que fue engañado por su otrora amigo.

El reconocimiento salió a la luz el martes en el juicio contra OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT y sus dos fundadores, Altman y Greg Brockman, por, supuestamente engaño e incumplimiento de contrato al no desarrollar una inteligencia artificial “por el bien de la humanidad”, su misión original.

“Gracias; de hecho, tú fuiste la principal inspiración para ello”, escribió Altman a Musk en un correo electrónico enviado en octubre de 2015, cuando se ultimaban los esfuerzos para conformar la empresa.

¿Cómo ayudó Musk a la creación de OpenIA?

El correo forma parte de las pruebas, a las que EFE tuvo acceso, entregadas este martes por los abogados del dueño de Tesla y SpaceX en el juicio que entró en su segundo día en una corte federal de Oakland, California.

En el correo Altman admite que les “ha costado tanto conseguir financiación para nuestros negocios de uso intensivo de capital” que decidieron intentarlo por ellos mismos, apoyados por el capital de Musk.

El mensaje forma parte de una cadena en la que Altman habla sobre otros posibles inversionistas entre los que se habla de “Zuck”, en referencia a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook.

Musk había registrado en el correo la necesidad de “gobernanza” en el desarrollo de la iniciativa. “No quiero financiar un proyecto que termine tomando una dirección equivocada”, escribió el magnate, considerado el hombre más rico del mundo.

Musk acusa a Altman de engañarlo en creación de OpenIA

La prueba reforzó el testimonio de Musk, que el martes sostuvo en el estrado haber sido engañado por Altman y Greg Brockman para financiar la fundación de OpenAI bajo la promesa de que la tecnología sería de código abierto y la entidad se mantendría sin ánimo de lucro.

La querella acusa a la tecnológica y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

La relación de Musk con Altman, quien ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró en 2018, cuando el magnate, que invirtió cerca de 45 millones de dólares, se retiró de la junta directiva de la tecnológica y dejó de hacer aportaciones.

Reestructuración de OpenIa

El año pasado OpenAI obtuvo la aprobación de los reguladores en Estados Unidos para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración de beneficio limitado.

Musk ha solicitado al tribunal que revierta la reciente reestructuración de la empresa, la destitución de Altman y una millonaria indemnización.

La tecnológica, creadora de ChatGPT, ha calificado la demanda como “un intento infundado y motivado por la envidia” para obstaculizar a un competidor.