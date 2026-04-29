Cruz Azul vs. Rayadas HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la ida de cuartos de la Liga MX Femenil?

Rayadas de Monterrey terminó como sublíder del torneo regular de la Liga Femenil con 42 puntos [Fotografía. Liga MX Femenil, Shutterstock]

Mientras los equipos varoniles esperan su turno, este miércoles 29 de abril arranca la Liguilla de la Liga MX Femenil. El primer duelo de la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 será entre Cruz Azul y Rayadas de Monterrey, donde el conjunto celeste buscará tomar ventaja en casa para encarar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta.

El conjunto regiomontano llega en el segundo lugar de la tabla general de la Liga MX Femenil tras sumar 40 puntos en el torneo regular y se posiciona como uno de los principales candidatos al título junto con América, que terminó con 42 puntos.

Por su parte, Cruz Azul finalizó en la séptima posición con 31 puntos, con una producción ofensiva similar a la de Rayadas, al registrar 38 goles a favor.

En su último enfrentamiento en fase regular, Rayadas se impuso por marcador de 2-1 ante Cruz Azul, en un partido cerrado que se definió con anotaciones de Lucía García y Lourdes Martínez.

¿Cómo llegan las Rayadas de Monterrey y Cruz Azul a la Liguilla de la Liga MX Femenil?

Rayadas de Monterrey mantuvo regularidad a lo largo del torneo y se consolidó como uno de los equipos con mejor rendimiento ofensivo y defensivo.

El plantel cuenta con variantes en ataque, con jugadoras como Lucía García y Christina Burkenroad, quienes se mantienen como referencias ofensivas del equipo.

Lucía García sufrió una lesión durante el torneo, lo que limitó su participación en varios partidos. En el más reciente Clásico Regio apareció desde el banquillo, por lo que podría tener minutos en la serie, aunque con una carga física controlada.

Cruz Azul aseguró su lugar en la Liguilla tras un cierre competitivo. El equipo presenta una estructura definida por líneas, con Uchenna Kanu como principal referente ofensivo, al ubicarse entre las mejores goleadoras del torneo con 10 anotaciones y con el mejor promedio goleador.

En el medio campo, Analu Martínez lidera la generación ofensiva con 12 asistencias y participación directa en 16 goles, mientras que Leighanne Robe aporta solidez en defensa con presencia en recuperación de balón y juego aéreo.

El contraste entre ambos equipos también se refleja en la tabla de goleo. Cruz Azul cuenta con una delantera destacada en eficiencia individual, mientras que Rayadas presenta un ataque distribuido, con más de una jugadora entre las principales anotadoras del torneo.

En cuanto a bajas, Monterrey no cuenta con Katty Martínez por lesión, mientras que Cruz Azul no reporta ausencias relevantes confirmadas para este compromiso.

A pesar de su posición en la tabla general, Rayadas llega tras una derrota en el Clásico Regio en la última jornada, al caer 3-0 ante Tigres. Cruz Azul cerró el torneo regular con un empate en casa ante Pumas.

Las Rayadas de Monterrey superaron a Cruz Azul en la Jornada 4 del torneo regular de la Liga MX Femenil. (Mexsport)

¿Dónde y a qué hora se jugará la ida entre Cruz Azul y Rayadas de Monterrey?

El partido de ida se disputará este miércoles 29 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Centenario, en Cuernavaca.

La transmisión del encuentro estará disponible en televisión abierta a través del canal Nueve.

También podrá seguirse en plataformas de streaming y en la página oficial de YouTube de la Liga MX Femenil, así como en sus redes sociales.

Posibles alineaciones para el partido de ida

Cruz Azul buscará aprovechar la localía en el partido de ida para llegar con ventaja al encuentro de vuelta. Rayadas cuenta con experiencia en fases finales y con un plantel que mantuvo regularidad a lo largo del torneo.

El duelo entre la ofensiva celeste, encabezada por Uchenna Kanu, y la defensa de Monterrey será uno de los puntos a seguir.

Cruz Azul:

Alejandría Godínez

Leighanne Robe

Desiree Mendoza

Lia Martínez

Ivonne Gutiérrez

Lizbeth Ángeles

Mia León

Alejandra Lomelí

María Montaño

Uchenna Kanu

Michaela Abam

Rayadas de Monterrey:

Paola Manrique

Daniela Monroy

Alejandra Calderón

Carol Cázares

Daiane Limeira

Diana García

Marcela Restrepo

Valerie Vargas

Christina Burkenroad

Alice Soto

Jermaine Seoposenwe

El resultado de la ida marcará el rumbo de la serie, que se definirá el 2 de mayo en Monterrey, en el Estadio BBVA, donde Rayadas buscará hacer valer su posición en la tabla.