Muere el cantante Oliver Tree a los 32 años: El amigo de Aaron Mercury tuvo un accidente en helicóptero

Oliver Tree es una de las víctimas de un accidente aéreo. (Foto ilustrativa generada con IA).

El cantante estadounidense Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente aéreo ocurrido la mañana de este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con información de la Policía Civil de Río de Janeiro y difundida por CNN Brasil, el intérprete es una de las seis víctimas mortales de una colisión entre dos helicópteros registrada en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de la ciudad.

Entre las víctimas del accidente también está el influencer argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, quien contaba con millones de seguidores en redes sociales.

Una fuente dijo a la agencia EFE, las autoridades no han hablado oficialmente de la identidad de las víctimas porque los cuerpos están carbonizados.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Oliver Tree?

Según los reportes preliminares de las autoridades brasileñas, dos helicópteros colisionaron en el aire antes de caer sobre un patio de vehículos eléctricos ubicado en la avenida de las Américas, en el sector de Recreio dos Bandeirantes.

La caída de las aeronaves provocó además un incendio que alcanzó aproximadamente 20 vehículos estacionados en el lugar.

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que seis personas perdieron la vida. Cinco de ellas viajaban en uno de los helicópteros, mientras que la sexta víctima era el piloto de la segunda aeronave.

El choque de dos helicópteros en Río de Janeiro deja seis personas muertas. EFE/Roberta Durço (Roberta Durço/EFE)

Las víctimas identificadas fueron:

Oliver Tree Nickel, pasajero.

Lucas Vignale, pasajero.

Gaspar Prim (youtuber argentino Gaspi), pasajero

Lucas Brito Chaves, pasajero.

Alexandre Souza, piloto.

Charles Marsillac, piloto.

De acuerdo con TMZ y medios brasileños, Oliver Tree viajaba junto a los pasajeros Lucas Vignale, Gaspar Prim y Lucas Brito Chaves, además del piloto Alexandre Souza. En la otra aeronave se encontraba únicamente el piloto Charles Marsillac.

Investigación en curso tras el accidente aéreo en Brasil

La Policía Civil informó que el caso es investigado por la 42ª Delegación de Policía de Recreio dos Bandeirantes. Peritos especializados fueron enviados al lugar para recabar evidencias y esclarecer los hechos.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB), a través del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), también abrió una investigación.

En un comunicado citado por CNN Brasil, la institución señaló que investigadores del Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos fueron movilizados para realizar las primeras diligencias.

Un policía militar transportando una maleta recuperada en el lugar donde ocurrió el accidente de dos helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Roberta Durço

La FAB explicó que durante esta etapa inicial se aplican procedimientos específicos para la recopilación y confirmación de datos, la preservación de elementos relevantes para la investigación y la evaluación preliminar de los daños ocasionados.

En tanto, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (Anac) informó que ya revisa la situación de las aeronaves involucradas y de los pilotos que participaban en el vuelo.

En un comunicado, la dependencia indicó que “tomó conocimiento del accidente aéreo” y que se encuentra recopilando información sobre el caso. Asimismo, precisó que las investigaciones sobre las causas del siniestro serán conducidas por el Cenipa.

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree alcanzó notoriedad en la escena musical en 2010, cuando tenía 17 años, trabajando con artistas como Skrillex y Zeds Dead bajo el nombre artístico de ‘Tree’.

Posteriormente lanzó un álbum independiente en 2013 y después hizo una pausa en su carrera para estudiar tecnología musical.

Su primer álbum de estudio, Ugly Is Beautiful, fue publicado en 2020. El material obtuvo certificación de oro en Estados Unidos y ayudó a consolidar su presencia internacional.

Dentro de ese proyecto destacó el sencillo 'Life Goes On’, que alcanzó certificación de platino.

A lo largo de los años siguientes lanzó otros trabajos de estudio, entre ellos 'Cowboy Tears’, 'Alone in a Crowd’ y 'Love You Madly Hate You Badly’, este último publicado en abril de 2026.

El artista acumula cerca de 20 millones de seguidores en redes sociales y supera los 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. Además, varias de sus canciones registraban más de 700 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Recientemente, Tree acompañó a Aaron Mercury en Supernova 2026.

Oliver Tree estaba en medio de una gira mundial

La muerte del cantante ocurrió mientras se encontraba en plena una gira internacional: ofreció un concierto en São Paulo el pasado 6 de junio y estaba por comenzar la etapa europea con un show en Lisboa el 1 de julio, seguido de fechas en Madrid, Barcelona e Italia.

La última actividad pública conocida del músico ocurrió apenas un día antes del accidente: una historia en Instagram desde un estudio de grabación junto a otras figuras de la industria musical.

Además, ese mismo día publicó un video con Thiago Alcântara, influencer de Río de Janeiro. Ambos se pusieron una camiseta de Brasil.

Mientras continúan las investigaciones para determinar qué provocó la colisión de las aeronaves, familiares, seguidores y colegas del artista esperan los resultados oficiales sobre uno de los accidentes aéreos más impactantes registrados este año en Brasil.