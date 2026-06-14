‘En poco tiempo te volviste un gran hermano’: Aarón Mercury se despide de su amigo Oliver Tree

Aaron Mercury compartió un mensaje dedicado a Oliver Tree, quien murió en un choque de helicópteros. (Foto: Cuartoscuro/Wikimedia Commons)

El creador de contenido Aarón Mercury se despidió del cantante Oliver Tree, quien murió la mañana de este domingo en un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

“Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño. Fuiste parte de los mejores días de mi vida”, escribió el mexicano en Instagram. “En poco tiempo te volviste un gran hermano; a veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara”.

Mercury calificó a Tree como “una persona con tanto que aportar al mundo” y alguien como “pocas personas” con “un alma hermosa”.

“Estoy devastado con la noticia”, admitió Aarón en su mensaje. “Hasta la siguiente vida, cowboy. Descansa en paz, no te olvidaré”, concluyó su mensaje, acompañado por una serie de fotos de ambos juntos.

Tree acompañó a Mercury durante la entrada del influencer en su entrada en Supernova Strikers: Génesis y subió contenido a su lado durante varios días de visita del estadounidense en México.

La organización también envió sus condolencias mediante redes sociales, en donde calificaron al músico como “un artista extraordinariamente creativo cuyo talento y visión formaron parte de Supernova: Genesis”.

Así inició la amistad de Aarón Mercury con Oliver Tree

Aaron Mercury y Oliver Tree construyeron una relación cercana que trascendió las colaboraciones en redes sociales y los eventos públicos.

Curiosamente, ambos ofrecieron en su momento versiones distintas sobre el origen de su amistad, aunque coincidían en que tuvieron un fuerte vínculo personal.

Según contó Aaron Mercury, el primer acercamiento ocurrió a través de Instagram. El creador de contenido explicó que buscaba que el cantante estadounidense participara en su entrada para el evento de boxeo Supernova Génesis, por lo que decidió enviarle un mensaje directo.

La propuesta llamó la atención de Oliver Tree, quien respondió favorablemente y sostuvo una videollamada para concretar la colaboración. Mercury recordó ese momento como uno de los más importantes de su participación en el espectáculo.

Sin embargo, Oliver Tree relató una historia muy diferente cuando fue cuestionado. En una entrevista, aseguró que ambos se habían encontrado años antes en un parque acuático tras un accidente inusual.

“Es mi hermano, lo conocí hace 10 años en un parque acuático”, afirmó el músico, antes de narrar que salió despedido de un tobogán y terminó impactando accidentalmente a Mercury.

El intérprete de ‘Miss You’ aseguró que, después de aquel percance, acompañó al mexicano para que recibiera atención médica y que a partir de entonces nació una amistad que se mantuvo con el paso del tiempo.

Incluso sostuvo que participó en parte de la preparación física de Aaron para su combate contra Mario Bautista, realizando entrenamientos y siguiendo estrictos planes de alimentación.

Con el paso de los meses, la relación se hizo visible para sus seguidores. La primera aparición pública de ambos ocurrió durante Supernova Génesis, cuando Oliver Tree interpretó uno de sus éxitos mientras Mercury caminaba hacia el cuadrilátero.

Después de aquella presentación, la dupla continuó colaborando de manera frecuente. Ambos aparecieron juntos en videos para redes sociales y participaron en diversas dinámicas virales que compartieron con sus audiencias.