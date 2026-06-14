Oliver Tree, un productor y un influencer argentino: Ellos son los seis muertos en accidente de helicóptero en Brasil

El influencer argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree están entre los 6 muertos en el accidente. (Foto: EFE/Wikimedia Commons/ChatGPT)

El cantante Oliver Tree murió en un accidente aéreo ocurrido en Brasil este domingo, además, entre los tripulantes se confirmó que iba el influencer argentino Gaspi, quien participó en la Velada del Año organizada por Ibai Llanos.

En uno de los helicópteros que colisionó también viajaba el productor Lucas Vignale, conocido por su participación en la dirección de videos musicales del Dj BZRP, el cantante J Balvin y el artista argentino Trueno, mencionó TMZ.

El total de las víctimas mortales luego del accidente fueron 6, informaron las autoriades brasileñas.

El accidente aéreo dejó un total de 6 víctimas, según informaron fuentes oficiales. EFE/Fotografía cedida este domingo por Roberta Durço /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

¿Cómo fue el accidente donde murió Oliver Tree en Brasil?

El accidente aéreo ocurrió la mañana del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en el aire y posteriormente se precipitaron a tierra.

Una de las aeronaves cayó dentro de un estacionamiento privado y, tras el impacto, se incendió. Las llamas alcanzaron alrededor de una veintena de automóviles.

En uno de los helicópteros viajaban el piloto y cuatro pasajeros, mientras que en la segunda aeronave fue localizada una sexta víctima. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, señaló que ambos pilotos tenían amplia experiencia y además trabajaban como instructores de aviación.

Asimismo, explicó que la zona cuenta con diversas cámaras de vigilancia y que las grabaciones fueron puestas a disposición de los especialistas encargados de esclarecer las causas del accidente. La investigación está a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña.

Primeras imágenes del accdiente donde murió Oliver Tree en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Foto cedida por Roberta Durço

¿Quiénes son las 6 víctimas del choque de helicópteros donde murió Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell, cantante estadounidense de 32 años, aparece en el manifiesto de vuelo de uno de los helicópteros involucrados en la tragedia. No obstante, las autoridades aún no han podido confirmar su fallecimiento debido a que los restos recuperados presentan severas quemaduras.

El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional. Apenas una semana atrás ofreció un concierto multitudinario en São Paulo y tenía previsto iniciar la etapa europea de su tour el próximo 1 de julio con una presentación en Lisboa, seguida por actuaciones en Madrid, Barcelona e Italia.

Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, el cantante había compartido recientemente en Instagram un video junto al creador de contenido Thiago Alcântara, en el que aparecía portando una camiseta de la selección brasileña con su nombre en la espalda.

Entre los pasajeros que figuran en los registros del vuelo también se encuentra el youtuber argentino Gaspar Prim, mejor conocido como Gaspi, quien ganó popularidad en redes sociales y participó en una edición de La Velada del Año organizada por Ibai Llanos.

Junto a él aparecen los nombres de los productores Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves. Vignale es reconocido por haber trabajado en la realización de videos musicales para artistas como Bizarrap, J Balvin y Trueno.

Por ahora, las autoridades brasileñas continúan con las investigaciones y se espera que en las próximas horas puedan confirmar oficialmente la identidad de las víctimas del accidente aéreo.

Más información en breve