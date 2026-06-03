Papá de la influencer Paola Márquez habla de la muerte de su hija: ‘Denme permiso de irme’, le pidió

Paola Márquez enfrentaba una complicada situación de salud mental, según su familia. (Fotos: IA Gemini / Captura de pantalla).

La influencer Paola Márquez fue localizada sin vida en un departamento en San Luis Potosí el pasado 30 de mayo. Mientras las investigaciones para determinar la causa de su deceso siguen abiertas, su familia la despide con mensajes y el recuerdo de una conversación de hace unos años.

Hércules Márquez, padre de la influencer potosina, anunció en Facebook detalles de los ritos fúnebres en memoria de su hija, quien fue velada y despedida en Huichihuayan. “Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez, hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz mi princesa”, escribió.

El fallecimiento de Paola Márquez fue confirmado por su padre mediante una publicación compartida en Facebook.(Foto: Captura de pantalla)

Hércules agregó en el programa Al Rojo Vivo que en su familia admiraban el trabajo de la creadora de contenido: “Yo era su fan, su mamá, éramos sus fans, todo el mundo le gritaba ahí en San Luis: ‘es Paola Márquez, la del TikTok’”.

Sin embargo, en medio del éxito, ella atravesaba una complicada situación de salud mental: “Después que dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá, yo ya no quiero estar en esta vida. Yo me quiero ir’”.

Hércules Márquez recordó que le preguntó a dónde quería irse, a lo que ella respondió: “Yo ya no quiero estar en esta vida (...) denme permiso de irme”.

El padre de la influencer aprovechó el espacio para hacer un llamado a prestar atención a quienes atraviesan momentos difíciles: “Cuando vean a una chica en ese estado, que a veces decía ‘estoy triste’, que la animen, que se acerquen a ella, para que no pasen este dolor que hoy tenemos nosotros”.

El 28 de mayo, Paola Márquez publicó un último video en Instagram con la frase: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.

¿Qué sabemos de la muerte de Paola Márquez? Autoridades investigan probable suicidio

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la mañana del 30 de mayo un familiar acudió al domicilio de Paola Márquez, ubicado en la colonia Virreyes de la capital potosina, donde la encontró inconsciente.

Tras solicitar ayuda, servicios de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que la joven de 30 años ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. La fiscal María Manuela García Cázares informó en un encuentro con la prensa que, como ocurre en este tipo de casos, se analizan distintas hipótesis.

“Bueno, un hecho muy lamentable, el sábado nosotros tuvimos conocimiento, se hizo el levantamiento de cadáver y se están llevando a cabo las investigaciones”, declaró.

La funcionaria explicó que la dependencia revisa los indicios recabados durante las diligencias ministeriales y periciales para determinar qué ocurrió: “Por supuesto que en este momento no estaríamos en disposición de decir que se trata de un suicidio, pero todo aparenta a que sí”.

García Cázares reiteró que todavía no existe una conclusión oficial sobre la causa de la muerte: “Como Fiscalía, primero cuando nosotros hacemos el levantamiento de cadáveres sí se investiga la posibilidad de que se trate de un suicidio o un homicidio”.

La fiscal también indicó que, hasta el momento, la familia no ha presentado denuncia por un posible homicidio: “La familia no lo ha hecho. Independientemente de eso, tenemos que esclarecer ese hecho”.

Las autoridades resaltaron que ninguna hipótesis ha sido descartada ni confirmada y que será hasta que concluyan los estudios periciales cuando se determine oficialmente qué provocó el fallecimiento de la influencer.

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez era una creadora de contenido originaria de Huehuetlán, en la región Huasteca de San Luis Potosí, que construyó una amplia comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales.

Su contenido estaba enfocado en experiencias personales, tendencias virales, videos de humor, estilo de vida, viajes, conciertos, reflexiones y momentos cotidianos.

La creadora de contenido Paola Márquez era originaria de Huehuetlán y acumulaba una amplia comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales. (Foto: Facebok Gobierno Municipal de Huehuetlán 2024-2027). (Gabriel Castro Hernández )

La influencer acumulaba aproximadamente 171 mil seguidores en Instagram, cerca de 165 mil en Facebook y más de 1.7 millones de seguidores en TikTok, plataforma donde alcanzó mayor notoriedad.

Durante los meses previos a su muerte compartió publicaciones relacionadas con temas como autoestima, relaciones personales y estado de ánimo.

“Apagué mi celular y me fui a dormir porque güey, ¿por qué chingados pensé que esta vez sería diferente?”, expresó después de un ‘live’.

Su muerte provocó mensajes de condolencias de seguidores, familiares y autoridades. El Ayuntamiento de Huehuetlán también expresó su pésame a través de una esquela difundida en redes sociales.