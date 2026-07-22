‘La otra campeona del Mundial’: Clara Brugada destaca legado de la Copa 2026 en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el informe final de resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Cuartoscuro)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el informe final de resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y afirmó que la capital del país fue “la otra campeona del Mundial”, al consolidarse como una sede que llevó la fiesta futbolística al espacio público, generó beneficios permanentes para la población y dejó un legado de transformación urbana, social y económica.

Sostuvo que el Mundial deja como herencia permanente más de 2 mil obras de transformación urbana, entre ellas 500 canchas nuevas o rehabilitadas, la renovación integral del Tren Ligero “El Ajolote”, la modernización de la Línea 2 del Metro, cuatro nuevas rutas de electromovilidad, la construcción del Jardín Flotante Tlallipan, la ciclovía La Gran Tenochtitlán, más de 600 obras de agua y drenaje, así como acciones de pavimentación, iluminación y mejoramiento urbano en distintas zonas de la ciudad.

“Ganó la ciudad porque aceleró obras, creó empleos, fortaleció el transporte público, abrió la cultura y el deporte, defendió los derechos y demostró que la seguridad, la libertad y la alegría juegan en el mismo equipo. En las calles, el Mundial lo ganó la Ciudad de México; la otra campeona del Mundial”, afirmó.

Desde el Museo de la Ciudad de México reiteró su solidaridad con las familias de las personas fallecidas durante los festejos futboleros y refrendó el apoyo de su administración para el esclarecimiento de los hechos.

Destacó que la capital fue la única sede del país que contó con una plataforma de transparencia para consultar las obras e inversiones realizadas, la cual ha sido visitada por más de cinco millones de personas. “Dos mil obras que son para nosotros, dos mil goles por la ciudad”, expresó.

Brugada Molina agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobierno de México, así como la coordinación institucional que permitió la realización del torneo. También destacó la implementación del Plan Kukulcán y la participación de dependencias federales y locales en las tareas de seguridad, movilidad, atención turística y organización del evento.

Al presentar el balance general, aseguró que la Ciudad de México fue la mejor sede mundialista al reunir a más de 12 millones de personas en actividades realizadas en el espacio público, entre el Fan Fest del Zócalo, los festivales futboleros en las alcaldías, eventos culturales, recreativos y celebraciones masivas. Señaló que la estrategia tuvo como objetivo “descentralizar la alegría” para que la emoción del Mundial llegara a toda la ciudad y no se concentrara únicamente en el estadio o en el Centro Histórico.

La jefa de Gobierno resaltó que el torneo dejó una derrama económica de 44 mil millones de pesos, impulsó la creación de 100 mil empleos formales durante junio —la cifra más alta registrada para un solo mes en la historia de la capital— y contribuyó a que ese periodo registrara los niveles de inflación más bajos de los últimos meses.

Informó que la ciudad recibió a más de cuatro millones de visitantes provenientes de más de 80 países y brindó atención a cerca de 600 mil turistas mediante módulos especializados y programas de capacitación para prestadores de servicios.

En materia operativa, destacó la participación de más de 40 mil servidoras y servidores públicos que contribuyeron a la seguridad, movilidad, orientación y atención de la población durante el Mundial. Reconoció, de manera especial, a la SSC por su desempeño y subrayó que el torneo coincidió con el mes de junio, el de menor incidencia de homicidios en los últimos 15 años.

También resaltó el incremento de más de cinco millones de viajes en el transporte público, el impulso a la cultura y al deporte con miles de actividades gratuitas, la construcción de una agenda de derechos humanos y bienestar, los operativos de salud que beneficiaron a decenas de miles de personas y la estrategia ambiental que permitirá reciclar más de 240 toneladas de residuos para convertirlos en mobiliario urbano.

Finalmente, Clara Brugada sostuvo que el Mundial dejó importantes lecciones sociales y políticas al demostrar que es posible organizar un evento de escala global con libertades, derechos, inclusión y participación ciudadana. Afirmó que la capital se consolidó como una ciudad de hospitalidad, democracia y convivencia, y aseguró que el mayor triunfo fue el de la ciudadanía.

¿Qué obras se quedarán como legado del Mundial?

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, señaló que la Copa del Mundo es quizá el reto operativo más grande que ha enfrentado la policía de la Ciudad de México en su historia más reciente, y como resultado de la estrategia de seguridad implementada durante 39 días fue el despliegue de más de 17 mil elementos para garantizar un óptimo desarrollo del magno evento.

Durante dicho periodo, dijo, hubo mil 123 traslados de selecciones, árbitros, representantes de estado y otras personalidades; se realizaron 345 patrullajes en dron y 83 en helicópteros.

Se localizaron 72 personas, se dio orientación y acompañamiento a 12 mil 502 visitantes extranjeros internacionales; 68 personas fueron presentadas al Ministerio Público por delitos de robo sin violencia y contra la salud; mil 847 personas se presentaron al juez cívico por faltas administrativas, y 39 personas fueron desalojadas del Estadio Ciudad de México por alteración del orden público.

Así también, dijo que fueron aseguradas 330 mil latas de cerveza, más de 17 mil botellas de alcohol, más de 18 mil latas de espuma y más de 21 mil objetos de riesgo durante las celebraciones, y se controlaron 17 riñas.

Cito, además, que se aplicaron 3 mil 783 pruebas de alcoholemia, por lo que mil 187 personas fueron remitidas al juzgado cívico al dar positivo; 33 vehículos que obstruían vialidades fueron retirados y 31 unidades remitidas a los depósitos. La policía turística realizó 3 mil 720 traducciones del idioma inglés, francés, alemán, japonés, náhuatl y otros; mientras que el ERUM brindó mil 425 atenciones médicas.

El secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, refirió que la transformación más importante se realizó en las obras que ahora “forman parte del patrimonio público de la ciudad”, las cuales contaron con una inversión de 5 mil 500 millones de pesos traducidos en infraestructura de transporte público y bienestar colectivo.

Entre las acciones destacó la intervención y recuperación de 24 trenes en la L2 del Metro; la adquisición de 17 nuevas unidades y remodelación de la terminal Tasqueña del Tren Ligero; la creación de la “Ruta de los Animales Silvestres” y la Ruta 0 “El Chapulín”, del Trolebús; la puesta en marcha del Centrobús; la transformación de los Centros de Transferencia Modal (Cetrams) de Tasqueña, Huipulco y Universidad; y la ampliación de la L4 del Metrobús con la Ruta Quetzalcóatl, del Centro Histórico al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Esta es la diferencia entre gastar para un evento e invertir para transformar una ciudad. La Ciudad de México demostró que puede organizar acontecimientos de escala mundial con orden, capacidad técnica y coordinación institucional, pero sobre todo, demostró que puede hacerlo poniendo en el centro a las personas”, aseguró.

Respecto al transporte público capitalino, destacó que el Metro realizó más de 860 mil viajes; el Tren Ligero más de 236 mil; RTP más de 70 mil; Trolebús más de 32 mil y Metrobús más de 11 mil; mientras que los taxis por aplicación registraron más de 107 mil servicios. Recordó que se reforzó la operación de medios de transporte para movilizar a un millón 300 mil usuarios en días de partido mediante diversos esquemas. Acciones de una política que entiende que “la movilidad implica también el acceso al trabajo, a la educación, a la cultura, al espacio público y al ejercicio pleno del derecho a la ciudad”.

Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, reconoció el liderazgo de la Jefa de Gobierno, así como el trabajo coordinado de su gabinete para hacer posible la organización del torneo en la capital del país.

Señaló que el Mundial dejó un legado construido a partir de la colaboración entre los gobiernos federal y local, con resultados que proyectaron a la Ciudad de México como una sede capaz de organizar un evento de talla internacional con la población en el centro de las decisiones.

Destacó que una de las principales imágenes que dejó el torneo fue la de miles de personas celebrando en las calles de la capital, lo que fortaleció el prestigio de la Ciudad de México a nivel internacional.

Cuevas Barrón resaltó que el legado más importante es el social, al destacar las acciones realizadas para acercar el Mundial a la población, como los festivales futboleros, los mundialitos, la rehabilitación de espacios deportivos y otras obras comunitarias. Sostuvo que estas iniciativas permitirán que los beneficios del torneo permanezcan en favor de las niñas, niños, jóvenes y de toda la población, más allá de la competencia deportiva.