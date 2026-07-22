Alejandra Jaramillo sale de programa de TV tras burlas a la Selección Mexicana: ‘Estos días no fueron fáciles’

La conductora Alejandra Jaramillo quedó fuera del programa 'Siéntese quien pueda' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

La conductora Alejandra Jaramillo quedó fuera del programa Siéntese quien pueda semanas después de la polémica que desataron sus publicaciones tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El programa de la cadena Univision le ‘dio las gracias’ durante una transmisión en vivo, en tanto la presentadora ecuatoriana confirmó su salida mediante un video en su cuenta de Instagram momentos después.

¿Qué pasó con Alejandra Jaramillo y por qué salió de ‘Siéntese quien pueda’? Esto sabemos

Durante la transmisión de este miércoles, el conductor Jorge Bernal comunicó la decisión: “Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese quien pueda“.

En nombre de la producción, Bernal agradeció “su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público”, además de desearle éxito en sus próximos proyectos.

Horas después, Jaramillo confirmó su salida mediante un video en Instagram. La conductora de TV explicó que atravesó semanas complicadas y que tuvo que esperar hasta el anuncio oficial para hablar públicamente sobre el tema. “No sigo más en Siéntese quien pueda... estos días no han sido nada fáciles“, dijo.

La presentadora defendió las disculpas que ofreció tras la controversia relacionada con la Selección Mexicana y rechazó que alguien la hubiera obligado a pedir perdón públicamente por sus comentarios.

“Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas... me nacieron del corazón”, afirmó, y explicó que estas fueron aprobadas por la empresa. “Quiero ratificarlas”, agregó.

“El odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y el amor. Todo va a estar bien”, escribió en su publicación.

Antes del anuncio, la ausencia de Jaramillo en emisiones recientes ya había despertado especulaciones entre la audiencia. En su lugar aparecieron panelistas como Jessica Rodríguez y Kerly Ruiz.

¿Cuál fue la polémica de Alejandra Jaramillo con la Selección Mexicana?

La controversia comenzó después de la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Previamente, el equipo entonces dirigido por Javier Aguirre había eliminado a Ecuador, país natal de Jaramillo, en los dieciseisavos de final.

Tras el partido, la conductora publicó varios mensajes en Instagram para celebrar el resultado. Entre ellos escribió: “Yo necesitaba una sola cosa hoy” y agradeció a Harry Kane y Jude Bellingham por su actuar en el partido.

También retomó una publicación anterior sobre la camiseta de la Selección Mexicana y escribió: “Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba”.

Más tarde, compartió otro mensaje al respecto: “No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra (añadido). Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCI”, en referencia a la ‘serenata’ de aficionados mexicanos a Ecuador para no permitirles descansar en la noche previa al encuentro, y que repitieron ante los ingleses.

Las publicaciones generaron numerosas críticas hacia la presentadora. Días después, Jaramillo se retractó. “Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”, expresó.

"México es un país que amo y respeto profundamente“, aseguró, y sostuvo que “nunca hubo una ofensa” contra el país ni contra los mexicanos, sino que sus comentarios se dieron en el contexto de la rivalidad deportiva.