Las jugadas clave que llevaron a la Selección Mexicana a la derrota ante Inglaterra

México desaprovechó que Inglaterra estuvo con un hombre menos durante 30 minutos para intentar empatar el partido de los octavos de final del Mundial 2026. [Fotografía. EFE]

México cayó ante Inglaterra con la frente en alto y con un país ilusionado. El equipo de Javier Aguirre dejó todo en la cancha y fue hacia adelante desde el primer minuto, pero pagó muy caros sus errores.

El público lo reconoció. Al final del juego, las gradas no se vaciaron como efecto reflejo. En cambio, se escucharon aplausos y gritos de “México, México” mientras 26 hombres, destrozados física y mentalmente, lloraban sobre el campo.

¿Cuáles fueron las jugadas clave del México vs. Inglaterra?

El partido parecía de otra realidad. México jugaba como si fuera el grande e Inglaterra como si fuera el chico. Cuando el equipo de Aguirre tenía el balón, el partido era rápido y cadencioso; cuando lo controlaba Inglaterra, era lento y esquivo.

Al minuto 15, un centro de Roberto Alvarado encontró a Raúl Jiménez, quien se tendió de palomita para rematar pegado al arco, pero Jordan Pickford llegó perfecto para mandarla a tiro de esquina, pese al bravo pique de la “cancha rápida” tras la lluvia.

Cuando México tenía contra las cuerdas a Inglaterra, apareció la jugada que rompió el partido. En una salida de Pickford para Declan Rice, el contención encontró a Bukayo Saka, quien amagó y mandó un centro para Jude Bellingham al segundo poste. El jugador del Real Madrid pasó entre Alvarado, Érik Lira y Jorge Sánchez sin encontrar quién lo detuviera y empujó el balón a la red de cabeza.

México se desmoronó en un momento que le costó demasiado. Sacó el balón desde el centro del campo. Gilberto Mora trató de darle la vuelta, de forma inocente, entre dos rivales, pero se topó con una pared. Harry Kane y Bellingham se conectaron; el delantero del Bayern —que solo había dado dos pases en el primer tiempo— habilitó al mediocampista del Real Madrid y cayó el segundo.

México entonces sí salió del shock. El partido volvió al mismo tenor de antes. Incluso el match momentum —esa gráfica que nadie entiende del todo— mostraba que Inglaterra no había estado en el juego más que para aguantar... y empujarla a la red.

El descuento mexicano llegó en la jugada más particular: un rechace inglés que Jesús Gallardo quería dejar pasar para que saliera por la línea lateral y se marcara saque de banda. Sin embargo, el balón hizo un extraño, se quedó dentro del terreno de juego y el lateral del Toluca consiguió un tiro libre.

De ese cobro nació el gol. En la finta de Mora, Kane habilitó a todos los jugadores mexicanos. Cobró Alvarado, rechazó la defensa inglesa y Julián Quiñones la mandó a guardar.

México hizo todo por el empate sobre el final del primer tiempo. Pickford salvó un cabezazo de Jiménez y, en un tiro de esquina, César Montes quedó solo, aunque incómodo, y Bellingham se puso el overol para rechazar el balón.

Selección Mexicana pagó los ataques en contra del golpe que generó Inglaterra. [Fotografía. EFE]

México tuvo un jugador más contra Inglaterra, pero no logra empatar los octavos de final del Mundial 2026

Al inicio del segundo tiempo, un disparo desviado dejó temblando el poste de Luis Ángel ‘Tala’ Rangel y, curiosamente, cuando probablemente Inglaterra pasaba por su mejor momento, se complicó sola las cosas. Una barrida imprudente de Jarell Quansah sobre Gallardo mandó al defensor inglés a revisión en el VAR.

Entonces ocurrió una de esas cosas que no estaban en ningún libreto. Tras un despeje de Inglaterra, los atacantes le ganaron la espalda a los centrales mexicanos y la jugada terminó en un penal que Kane mandó a guardar.

Pero el futbol todavía tenía más emociones. Se concedió uno de esos penales modernos revisados por el VAR, de cámara lenta. Brian Rodríguez apareció de la nada frente a Kane, quien terminó contactando al entonces recién ingresado mediocampista. El especialista Jiménez cobró desde los 11 pasos y marcó el descuento.

Selección Mexicana volvió a quedar en los octavos de final de un mundial.

Tras la pausa de hidratación del segundo tiempo, la indicación de Thomas Tuchel era casi obvia: defender el resultado con uñas y dientes. Inglaterra jugó prácticamente en sus últimos 35 metros y solo esperaba el silbatazo final. México ‘atascó’ tres torres —Jiménez, Santiago Giménez y Guillermo ‘Memote’ Martínez— dentro del área y apostó por que algún balón terminara dentro de los tres palos. No ocurrió y México volvió a despedirse en octavos de final, aunque con la sensación de que mereció más.

Por primera vez en muchos meses, los pasillos del Coloso de Santa Úrsula volvieron a ser silenciosos, como si se tratara de una abarrotada oficina de trámites.