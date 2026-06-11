¿A quién dedicó Raúl Jiménez su gol en la Copa del Mundo? La historia detrás de la muerte de su padre

Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana, marcó su primer gol en los mundiales. (Foto: Cuartoscuro)

El primer gol de Raúl Jiménez en una Copa del Mundo tuvo un significado especial para el delantero mexicano. Además de ampliar la ventaja en el México vs. Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, el exatacante del Fulham dedicó la anotación a su padre, Don Raúl Jiménez, quien murió meses antes a causa de una enfermedad.

Luego de rematar de cabeza y vencer al arquero sudafricano al minuto 67, el delantero del Tri celebró con un salto y apuntó hacia el cielo, en un gesto que conmovió a los aficionados y que recordó uno de los grandes deseos que tenía su padre: verlo marcar en un partido de la Copa del Mundo.

Raúl Jiménez celebra su gol en el Estadio CDMX durante el juego inaugural de la Copa del Mundo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuál era uno de los últimos deseos del papá de Raúl Jiménez?

Aunque Raúl Jiménez había participado en las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el delantero nunca había podido hacerse presente en el marcador mundialista.

En 2024, dos años antes de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, Don Raúl confesó que una de sus mayores ilusiones era ver a su hijo anotar en el torneo más importante del futbol.

“Esperemos que se logre el gol en la Copa Mundial, es algo que nos falta”, comentó en 2024 para ESPN.

El padre del atacante también manifestó su deseo de que las lesiones de Raúl Jiménez ya no lo afectaran para que el delantero no se perdiera el certamen.

“Esta será la oportunidad. Ha tenido mucha crítica de que cuatro Mundiales sería (con) este. No se le ha dado pero esperamos que este sea el Mundial de México y de Raúl Jiménez”, expresó.

La anotación frente a Sudáfrica terminó por cumplir aquel anhelo, apenas unos meses después de la muerte de Don Raúl.

Raúl Jiménez es uno de los jugadores insignia de la Selección Méxicana para el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Cómo fue el primer gol de Raúl Jiménez con México en un Mundial?

Con la Selección Mexicana arriba en el marcador gracias al tanto de Julián Quiñones, el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre mantuvo la presión sobre los ‘Bafana Bafana’ en busca de aumentar la ventaja.

La jugada nació en los pies de ‘La Pantera’, quien condujo el balón en tres cuartos de cancha y abrió hacia la banda para Roberto ‘Piojo’ Alvarado. El atacante de Chivas levantó la cabeza y mandó un centro preciso al área.

Ahí apareció Raúl Jiménez, quien se desmarcó y se elevó para conectar un remate de cabeza que dejó sin posibilidades al arquero sudafricano y se convirtió en su primer gol en una Copa del Mundo.

Con la anotación, el delantero mexicano rompió una sequía de 116 minutos disputados en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en los que no había podido marcar.

Raúl Jiménez acecha los récords de la Selección Mexicana

El gol ante Sudáfrica también acercó al delantero a los máximos goleadores en la historia de la Selección Mexicana.

Con su anotación en el Mundial 2026, Jiménez quedó a tres goles de igualar a Jared Borgetti y a siete de Javier ‘Chicharito’ Hernández, líder histórico del Tricolor.

Sobre la posibilidad de ver a su hijo romper esas marcas, Don Raúl se mostraba ilusionado.

“Él siempre lo ha dicho: los récords están para romperse. Sí emociona e ilusiona. Independientemente del récord, es para lo que él trabaja, es lo que hace y, si en su trabajo está rompiendo récords, lo va a hacer con mucho gusto. No le obsesiona, no le quita el sueño pero sí lo está buscando y quiere serlo”, aseguró.