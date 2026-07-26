Tiroteo en centro de Seattle deja 2 muertos y 5 heridos: Policía captura a presunto atacante

Al menos una persona fue detenida por el tiroteo en Seattle de este 26 de julio.

Al menos dos muertos y cinco heridos fueron el salfo de un tiroteo el domingo 26 de julio en la noche en un complejo de eventos cerca de la Space Needle en Seattle.

Las autoridades explicaron que investigaban el tiroteo e instaron a la gente a evitar el área, además de que circuló información relacionada con la captura del presunto responsable.

La portavoz del Harborview Medical Center, Susan Gregg, dijo que el hospital admitió a cuatro víctimas: un niño pequeño, un hombre de 23 años y dos mujeres adultas. Un paciente se encuentra sumamente grave, agregó.

Los bomberos agregsaron que entre las víctimas estaba una quinta mujer de 40 años de edad, que resultó con heridas leves.

Sin embargo, se desconoce información sobre las dos personas asesinadas durante el tiroteo en Estados Unidos, así como si fueron víctimas de un ataque directo o si tenían relación con el atacante.

El Seattle Center albergó el festival gastronómico Bite of Seattle el fin de semana. El festival anual comenzó en 1982 y atrae a 350 mil asistentes durante “tres días de comida, bebida y celebración comunitaria”, según su sitio web.

Videos en redes sociales mostraron el momento en el que un vendedor en el festival se agachó durante el tiroteo.

Testigos narran tiroteo en Seattle

Estan Wakonabo indicó que él y su novia estaban en el festival esperando en la fila para una cabina de fotos automáticas cuando lo empujaron por detrás y se dio la vuelta. Entonces vio a una multitud de personas que corrían.

“La gente se estaba escondiendo, empujaba, las personas se caían al suelo, los cochecitos de bebé se caían”, recordó Wakonabo, y fue entonces cuando escuchó disparos.

“Una vez que escuché un ‘pop, pop, pop’, fue cuando supe que era una persona que disparaba”, señaló.

Después de escoltar a su novia a un lugar seguro, regresó a la escena para tomar fotos y vio a varias víctimas en el suelo, agregó.