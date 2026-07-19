¿Quién va a estar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2026? Lista OFICIAL de habitantes AL MOMENTO

Esta es la lista de habitantes de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Shutterstock/lacasadelosfamososmexico)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México empieza a tomar forma con la confirmación de sus habitantes, quienes se enfrentan por el millonario premio

Actores, cantantes, conductores, influencers, creadores de contenido y figuras del espectáculo aceptaron el reto de convivir bajo un mismo techo, donde serán observados las 24 horas del día mientras enfrentan estrategias, alianzas, nominaciones y eliminaciones.

Con la confirmación de los primeros habitantes de La Casa de los Famosos México 4, el elenco reúne personalidades de distintas generaciones y trayectorias, desde reconocidos rostros de la televisión hasta estrellas de las redes sociales que buscarán conquistar al público y llegar a la gran final.

Ernesto Laguardia fue el primer habitante confirmado para 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Los participantes de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México incluye a conductores como Ernesto Laguardia, cantantes como Yahir y Flor Vigna, además de influencers.

Hasta el momento esta es la lista oficial de habitantes de LCDLFM 2026.

Habitante 1: Ernesto Laguardia

Habitante 2: Karina Torres

Habitante 3: Ximena Herrera

Habitante 4: Aldo Rendón

Habitante 5: Moisés Peñaloza

Habitante 6: Cynthia Klitbo

Habitante 7: Yahir

Habitante 8: Flor Vigna

Habitante 9: Masad Altamini

Habitante 10: Arantza Ruiz

Habitante 11: Ese Pérez

Habitante 12: Fede Vigevani

¿Quién es Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia es uno de los actores y conductores más reconocidos de la televisión mexicana. A lo largo de varias décadas ha participado en exitosas telenovelas, series y programas de entretenimiento, consolidándose como una figura querida por el público gracias a su amplia trayectoria frente a las cámaras.

Su llegada a La Casa de los Famosos México representa uno de los anuncios más llamativos de esta edición, ya que los seguidores del reality pueden conocer una faceta distinta del actor, lejos de los foros de televisión y mientras enfrenta la convivencia diaria con el resto de los participantes.

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres alcanzó la popularidad gracias a su contenido en redes sociales, donde ha construido una sólida comunidad de seguidores con videos de humor, anécdotas y momentos de su vida cotidiana.

La integrante del grupo de Las Perdidas se ha convertido en una de las personalidades digitales más comentadas de los últimos años, por lo que su ingreso al reality promete generar conversación desde el primer día y conectar con un público joven que la ha acompañado en plataformas como TikTok e Instagram.

Karina Torres podría ser la segunda habitante de 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Quién es Ximena Herrera?

Ximena Herrera es una actriz con una amplia carrera en la televisión mexicana. Ha participado en diversas telenovelas y producciones dramáticas, donde ha interpretado personajes que le permitieron consolidarse dentro de la industria del entretenimiento.

Su incorporación al programa representa una oportunidad para que los espectadores conozcan aspectos de su personalidad que pocas veces ha mostrado en televisión, ahora dentro de un formato donde la convivencia será el mayor reto.

¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo Rendón es uno de los estilistas y expertos en imagen más reconocidos del espectáculo mexicano. Su trabajo con artistas, conductores e influencers lo ha convertido en un referente de la moda y el diseño de imagen.

Con su participación en La Casa de los Famosos México, el especialista en moda buscará demostrar que su personalidad va más allá del glamour, enfrentando los desafíos propios del reality y compartir su día a día con el resto de los habitantes, a pesar de considerarse “alguien complicado”.

¿Quién es Moisés Peñaloza?

Moisés Peñaloza es un actor mexicano que ha desarrollado su carrera en televisión, teatro y cine, participando en distintas producciones nacionales que le han permitido ganar reconocimiento entre el público.

Su llegada al reality representa un nuevo desafío profesional, ya que deberá dejar de lado los personajes para mostrarse tal como es frente a millones de espectadores, en una competencia donde la autenticidad suele marcar la diferencia.

Cynthia Klitbo confirmó su participación de 'La Casa de los Famosos México 4'. (Foto: Cuartoscuro/Lacasadelosfamososmexico)

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo es una de las actrices más emblemáticas de las telenovelas mexicanas. Su trayectoria incluye decenas de producciones televisivas en las que ha dado vida a personajes que se han convertido en referentes de la pantalla chica.

Con una personalidad directa y sin filtros, la actriz se perfila como una de las participantes que podría protagonizar algunos de los momentos más comentados de la temporada. Su experiencia en el medio artístico y su carácter la convierten en una de las habitantes que mayor expectativa generan entre los seguidores del programa.

¿Quién es Yahir?

Yahir es uno de los cantantes más populares surgidos de los realities musicales en México. Desde su participación en La Academia, construyó una sólida carrera en la música pop y también incursionó en la actuación con telenovelas y obras de teatro, consolidándose como un artista multifacético.

Su llegada a La Casa de los Famosos México 2026 representa uno de los regresos más esperados por el público. Después de años enfocado en su carrera artística, el sonorense pondrá a prueba su capacidad de convivencia en un formato donde la estrategia y la personalidad suelen pesar tanto como la popularidad.

¿Quién es Flor Vigna?

Flor Vigna es una actriz, cantante, bailarina y conductora originaria de Argentina. Alcanzó fama gracias a distintos realities de competencia, como Bailando por un sueño, y posteriormente desarrolló una carrera en la televisión y la música, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento argentino.

Su incorporación aporta un perfil internacional al reality. Con una personalidad competitiva y una amplia experiencia frente a las cámaras, la artista buscará conquistar al público mexicano y demostrar que puede destacar más allá de los escenarios y los programas de talento.

Flor Vigna es confirmada como habitante para 'La Casa de los Famosos México 4'. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi es un creador de contenido que ganó notoriedad en redes sociales gracias a sus videos de entretenimiento, humor y estilo de vida. En los últimos años ha incrementado su presencia en plataformas digitales, donde ha formado una comunidad de seguidores que sigue de cerca cada uno de sus proyectos.

Ahora afrontará un desafío completamente diferente al ingresar a ‘La Casa de los Famosos México, pues, para empezar no domina bien el español y aunque lo entiende, le cuesta expresarlo.

¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz es actriz y creadora de contenido. Ha participado en diversas producciones de televisión, entre ellas La Rosa de Guadalupe, y, paralelamente, ha fortalecido su presencia en plataformas digitales, donde comparte contenido relacionado con el entretenimiento, además de su gusto por el anime y los videojuegos.

Su perfil combina la experiencia frente a las cámaras con una cercanía natural hacia el público más joven, por lo que su participación despierta expectativa entre los seguidores del reality, quienes esperan verla desenvolverse en un entorno de convivencia permanente.

¿Quién es Ese Pérez?

Ese Pérez es cantante e intérprete del regional mexicano, género en el que ha desarrollado su carrera con distintos sencillos y presentaciones en escenarios nacionales. Su estilo y personalidad lo han llevado a ganar una base importante de seguidores dentro de la música.

¿Quién es Fede Vigevani?

Fede Vigevani es un creador de contenido originario de Uruguay que se ha consolidado como uno de los youtubers más influyentes de habla hispana. Después de iniciar su carrera con el canal Dosogas, construyó un proyecto propio basado en retos extremos, historias de terror, exploraciones y videos de entretenimiento que hoy suman millones de reproducciones y una comunidad de más de 75 millones de suscriptores en YouTube.

Su confirmación como el decimosegundo participante de La Casa de los Famosos México convirtió su ingreso en uno de los anuncios más comentados de la temporada, pues es un influencer que suma millones de seguidores en sus redes sociales.

Fede Vigevani es un influencer originario de Uruguay. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo se estrena ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La gala de estreno podrá verse por Las Estrellas, mientras que la transmisión en vivo las 24 horas estará disponible a través de ViX. Además, Galilea Montijo volverá como conductora principal de las galas, acompañada por Diego de Erice, Odalys Ramírez, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp en las distintas emisiones y coberturas del reality.