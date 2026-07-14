‘Lo único que pedía era salir’: ¿Cómo vivió Camila Souza sus últimas semanas en ‘MasterChef 24/7′?

Tras su eliminación de 'MasterChef 24/7', Camilia aseguró que planea elaborar un libro para conocer cómo es el comportamiento psicológico de un participante de reality show. [Fotografía. Cortesía TV Azteca]

A pesar del desgaste físico y emocional que le representó estar en la cocina más famosa de México, la creadora de contenido Camila Souza, novena participante eliminada de MasterChef 24/7, describió su participación en el programa como una de las mejores experiencias de su vida y aseguró que siempre trató de dar lo mejor de sí en el reality show.

En entrevista con El Financiero, ‘La Cams’ habló sobre cómo vivió la competencia, respondió a las críticas que recibió por su último platillo y reveló que, antes de su eliminación, ya sentía que su ciclo dentro del programa estaba por terminar.

“Las últimas dos semanas sí ya fue un desgaste muy fuerte; yo lo único que pedía era salir. Ya sentía que el domingo me iba a ir”, expresó.

De igual forma, comentó cómo nació su gusto por la cocina, la inspiración que encontró en su familia para participar en el reality y adelantó los proyectos que quiere emprender tras su paso por MasterChef 24/7.

Camila se animó a participar en 'MasterChef 24/7', en parte para recordar los momentos que vivió con su padre cuando veía el programa. (Fotografía. Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿Quién es Camila Souza, la novena eliminada de ‘MasterChef 24/7′?

Camila Souza, conocida en redes sociales como ‘La Cams’, es creadora de contenido y estudió para convertirse en sobrecargo. Antes de ingresar a MasterChef 24/7 ya contaba con una comunidad de seguidores en plataformas digitales, además de mantener una relación con el influencer Esen Alva.

Aunque la cocina no formaba parte de su carrera profesional, explicó que siempre sintió curiosidad por aprender y decidió aceptar el reto porque quería ponerse a prueba.

“Me gusta mucho comer y creo que podía ser un reto increíble empezar a intentar cocinar, hacer cosas diferentes. Sobre todo retos personales”, comentó durante la entrevista.

Conforme avanzó la competencia, descubrió que su interés por la cocina también estaba ligado a una búsqueda más personal: reencontrarse con sus raíces y fortalecer los vínculos con su familia, especialmente a partir de los recuerdos que tenía al ver el programa en casa.

Uno de los motivos más importantes para aceptar el reality fue la relación que tenía con su padre, con quien veía cada temporada de MasterChef cuando él regresaba de trabajar.

“De hecho, yo me sentaba con mi papá cuando llegaba del trabajo y cenábamos juntos viendo MasterChef. Teníamos a nuestros gallos y de todo un poco. (...) Cuando le dije que me había quedado fue algo impresionante en su cara. Fue como volver a revivir esos momentos cuando cenábamos viendo el programa", recordó.

Al final de la experiencia, considera que el programa le permitió demostrarse algo que antes no tenía tan claro, especialmente al enfrentarse a retos que salían por completo de su zona de confort y al adaptarse a la presión constante de la competencia.

“Me demostré que soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Y esa es una satisfacción única en la vida”, afirmó para El Financiero.

Masterchef 24/7 Camila fue eliminada 'Masterchef 24/7' luego de servir a los jueces una codorniz encacahuatada. (Cortesía. TV Azteca) (J A FLORES)

¿Cómo fue la participación de Camila Souza en ‘MasterChef 24/7′?

Camila describió su paso por el reality show como una experiencia positiva. Consideró que siempre trató de mantenerse fiel a su personalidad, evitar los conflictos y disfrutar cada reto.

“Fui una persona muy alegre, muy ecuánime; traté de meterme en los menos conflictos posibles, lo traté de dar todo y me quedo con eso”, señaló.

Durante la competencia también formó parte del grupo conocido como ‘Las Guapas del Barrio’, integrado por concursantes como Jazmín, María y Antrax, con quienes desarrolló una fuerte amistad y una dinámica de apoyo mutuo, en la que priorizaron la convivencia y evitaron los conflictos dentro de la cocina.

Sin embargo, reconoció que su participación en MasterChef 24/7 comenzó a cobrarle factura conforme avanzaron las semanas, a medida que aumentaba el desgaste físico y mental.

“Estar adentro del reality es un desgaste físico, emocional y mental; tiene todos los desgastes que te puedas imaginar. La verdad es que fue un verdadero reto”, comentó.

Las últimas semanas fueron especialmente complicadas para ella, con un desgaste acumulado que terminó por reflejarse en su desempeño. Esa situación, explicó, influyó en la percepción que tuvieron los jueces durante el reto de eliminación. Aunque aceptó que llegó agotada, insistió en que nunca dejó de luchar por mantenerse en la competencia hasta el último momento.

“Ya venía desgastada definitivamente. Ya tenía yo un desgaste, pero la verdad es que sí luché; sí hice mi luchita porque yo me quedara”, dijo.

Entre todos los momentos que vivió en la cocina, hay uno que recuerda con especial cariño: el risotto que preparó y que recibió elogios del chef Poncho Cadena.

Más allá de las técnicas culinarias que aprendió en MasterChef, aseguró que el reality le dejó importantes enseñanzas, en especial a partir de las clases de las chefs Isabel y Lili, con quienes generó una conexión por su energía, cercanía y afinidad por la repostería.

Camilia aseguró que buscará emprender su propio establecimiento de garnachas tras la eliminación de 'MasterChef 24/7' (Fotografía. Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿Qué hará Camila Souza tras su participación en ‘MasterChef 24/7′?

Ahora que terminó su participación en el programa, Camila Souza planea continuar con la creación de contenido, aunque también quiere desarrollar nuevos proyectos relacionados con la gastronomía y otras áreas.

Entre sus ideas está abrir un negocio de garnachas con un concepto propio que refleje su estilo y personalidad, pero sin ser algo extravagante, más bien cercano y nostálgico, con mesas y sillas de plástico al estilo de las clásicas fondas, en tonos rojos y blancos.

Otro de los proyectos que más le entusiasma es escribir un libro —o incluso desarrollar un documental— junto con un psicólogo para analizar cómo cambia el comportamiento de las personas dentro de un reality.

“Fíjate que sí, tengo ganas de escribir un libro con un psicólogo que vayamos viendo cómo es el comportamiento del ser humano en los realities; no tiene que ver con la cocina, pero de eso me dieron muchas ganas”, comentó.

En el plano personal, también habló de Esen Alva, con quien protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada al pedirle matrimonio durante el programa.

Camila contó que cuando volvió a verlo se emocionó tanto que, incluso, bromeó con que estuvo a punto de ‘quebrarle la cadera’ al lanzarse sobre él. Indicó que la recibió con mariachis y con una batidora de regalo para que comenzara a preparar los platillos que aprendió en MasterChef.

¿Cómo fue la eliminación de Camila Souza en ‘MasterChef 24/7′?

La salida de Camila Souza se dio en una de las galas más exigentes de la temporada. El reto de eliminación consistió en cocinar una proteína poco común, en el que la creadora de contenido recibió codorniz y decidió apostar por un encacahuatado, en un guiño al platillo con el que inició su camino dentro del reality.

La elección implicó un riesgo técnico importante. La codorniz, al ser una proteína más pequeña y delicada, requiere una cocción precisa, y ese fue precisamente el punto que terminó por definir su salida.

Durante la degustación, los jueces señalaron que la pieza estaba sobrecocida, lo que afectó la textura y el resultado final del platillo. A ello se sumó la crítica del chef Adrián Herrera, quien aseguró que tanto Camila como Emmanuel habían llegado al reto de eliminación ‘derrotados’, lo que influyó en la preparación y el sabor de los platos.

“La verdad es que no siento que hubo mucha queja de la salsa. Más bien era el tema de la cocción, que estaba sobrecocida. Pero si tuviera que hacer lo mismo, lo haría”.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Camila aseguró que volvería a preparar el platillo de la misma forma, ya que buscaba mostrar el crecimiento gastronómico que alcanzó durante su participación en MasterChef 24/7.