Vacaciones de verano: Sinaloa activa operativo con más de 18 mil elementos de seguridad

Sinaloa refuerza seguridad para vacaciones; desplegará más de 18 mil elementos en los 20 municipios. (Foto: Gobierno de Sinaloa)

Autoridades federales, estatales y municipales pusieron en marcha el Plan Operativo Verano Seguro 2026, mediante el cual desplegarán 18 mil 309 elementos de seguridad, protección civil y cuerpos de emergencia para reforzar la vigilancia durante el periodo vacacional, que se desarrollará del 14 de julio al 1 de septiembre.

El operativo fue coordinado por el Grupo Interinstitucional en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, así como las secretarías de Turismo, Economía y Bienestar y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención en los 20 municipios del estado.

De acuerdo con las autoridades, el despliegue estará enfocado en los destinos turísticos con mayor afluencia de visitantes, además de carreteras, zonas urbanas, comunidades y planteles educativos que permanecerán sin actividades durante el receso escolar.

Como parte de la estrategia, también se mantendrá coordinación permanente entre corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia que pudiera registrarse durante la temporada vacacional.

Operativo reforzará vigilancia en carreteras y destinos turísticos

Durante la reunión de coordinación se informó que continuará la operación del programa “Rutas Seguras”, mediante el cual autoridades de los tres órdenes de gobierno mantendrán presencia en carreteras federales, estatales y caminos locales para brindar mayor seguridad a quienes se trasladan por la entidad.

Las autoridades señalaron que, además de los sitios turísticos, la vigilancia se extenderá a ciudades, comunidades y planteles escolares con el propósito de inhibir la comisión de delitos durante el periodo vacacional.

Vehículos, embarcaciones y aeronaves apoyarán las labores de seguridad

El Plan Operativo Verano Seguro 2026 contempla el uso de unidades terrestres, vehículos acuáticos y aeronaves para fortalecer las labores de vigilancia y atención de emergencias.

Asimismo, las corporaciones trabajarán de manera coordinada a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), desde donde se canalizarán los reportes ciudadanos y se coordinará la respuesta de las distintas dependencias.

Turismo y Protección Civil destacan coordinación

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la coordinación entre las instituciones de seguridad y auxilio contribuye al desarrollo de la actividad turística y económica del estado, al señalar que durante el verano aumenta la llegada de visitantes, principalmente por vía carretera.

Por su parte, el jefe de Emergencias del Sistema Estatal de Protección Civil, Ernesto Yusef Camacho Ramírez, informó que los 20 municipios presentaron sus planes de atención para la temporada y aseguró que existe coordinación para movilizar personal en caso de registrarse alguna contingencia.

En el operativo participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, corporaciones municipales, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).