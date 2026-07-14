¡Una campeona de Supernova! Flor Vigna es la octava habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Flor Vigna es la octava habitante de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Cortesía Netflix/Lacasadelosfamososmexico)

La temporada 4 de La Casa de los Famosos México continúa con la revelación de los habitantes que competirán por convertirse en el ganador del reality show y este martes 14 de julio confirmó la participación de Flor Vigna.

Ella es una cantante, bailarina y actriz, quien derrotó a Alana Flores en la edición 2026 de Supernova. La argentina se habría delatado en una transmisión en vivo.

Tras el anuncio de Flor VIgna, la producción continúa con las revelar a los participantes de La Casa de los Famosos México de manera escalonada, estrategia que ha provocado todo tipo de reacciones y especulaciones en redes sociales, donde, hasta ahora, le han atinado a casi todos los anuncios.

Flor Vigna es confirmada como habitante para 'La Casa de los Famosos México 4'. (Foto: Cortesía Netflix)

Flor Vigna es la octava participante de ‘La Casa de los Famosos México’

La nueva habitante de La Casa de los Famosos México 4 es Flor Vigna, quien aceptó entrar al reality show luego de que le diagnosticaron un quiste en la cabeza, algo que le hizo replantearse lo que quería en la vida, entre ellas, el arriesgarse a cosas nuevas.

Nuevamente los rumores eran ciertos, y la argentina se suma a la temporada 4 de La Casa de los Famosos México 2026. Entre las pistas más delatadoras estuvo una mujer que golpea un costal arriba de un ring dentro de un gimnasio, además, el objeto principal dentro de la máquina es un guante de boxeo.

Junto al guante, hay vestuario para bailar, así como micrófonos, que harían alusión a sus facetas como cantante y bailarina profesional.

La silueta cierra un casillero que muestra la bandera de México y la de Argentina, nacionalidad de Flor Vigna.

Finalmente, la propia famosa se habría delatado en una transmisión en vivo en sus redes sociales luego de decir que “tenía un miedo lindo” por su incorporación a un proyecto de TV, anuncio que daría el martes 14 de julio.

¿Quién es Flor Vigna, la nueva habitante de ‘La Casa de los Famosos México’?

Flor Vigna es una actriz, cantante, bailarina y conductora argentina que alcanzó la fama gracias a su participación en diversos realities de televisión en su país. Con el paso de los años consolidó su carrera en el mundo del espectáculo al incursionar en la actuación, la música y la conducción.

La artista ganó gran popularidad tras convertirse en campeona de programas de competencia como Combate y Bailando por un sueño, lo que le abrió las puertas para participar en telenovelas, series y proyectos musicales.

Además de su trayectoria en la televisión, Flor Vigna tuvo participaciones en eventos de boxeo entre influencers y tras vencer a Alana Flores, consiguió su tercer cinturón.

Lista completa de habitantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Hasta el momento, estos son los famosos confirmados para la nueva temporada del reality:

Habitante 1: Ernesto Laguardia

Habitante 2: Karina Torres

Habitante 3: Ximena Herrera

Habitante 4: Aldo Rendón

Habitante 5: Moisés Peñaloza

Habitante 6: Cynthia Klitbo

Habitante 7: Yahir

Habitante 8: Flor Vigna

Se espera que continúe la revelación del resto de los participantes hasta el 20 de julio, por el retraso que tuvo el primer anuncio por el partido de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026, por lo que el elenco seguirá creciendo antes del estreno.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio.

El primer programa del reality show va por Las Estrellas y la plataforma de streaming ViX, donde también está disponible la transmisión 24/7 para que los seguidores no se pierdan ningún momento de la convivencia.

Como en las ediciones anteriores, las nominaciones se van a transmitir por el Canal 5, así como las pruebas por el liderazgo, retos semanales. En el caso de las eliminaciones, se llevan a cabo los domingos y son decididas por el voto del público.

La audiencia mantiene la expectativa sobre los participantes restantes, quienes serán anunciados en los próximos días para completar el elenco de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México.