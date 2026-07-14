CNTE anuncia nueva protesta en CDMX: ¿Cuándo y a qué hora marcharán los maestros?

La nueva jornada de protesta ocurre semanas después de que la Sección 22 de la CNTE retirara su plantón de la CDMX.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una nueva movilización en la Ciudad de México para esta semana, luego de acusar que las autoridades educativas no han cumplido los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo con el Gobierno Federal.

La protesta fue convocada por integrantes de la Sección 9 de la CNTE, quienes llamaron al magisterio disidente a concentrarse el jueves 16 de julio de 2026 en la capital del país.

¿Cuándo y a qué hora inicia la protesta de la CNTE en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria difundida por los maestros, las actividades comenzarán a partir de las 9:00 horas con una concentración frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), ubicadas en Isabel la Católica número 165, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Desde ese punto, los integrantes de la CNTE realizarán acciones de protesta para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

La convocatoria contempla la participación de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE en la Ciudad de México.

Integrantes de la CNTE se concentrarán frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), en Isabel la Católica.

¿Por qué se movilizará nuevamente la CNTE?

Los docentes señalaron que la protesta responde al presunto incumplimiento de acuerdos alcanzados en la mesa tripartita con autoridades educativas, por lo que decidieron retomar las movilizaciones en las calles de la capital.

Entre sus principales demandas, la CNTE exige la basificación de docentes y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), un aguinaldo de 90 días, la homologación de prestaciones con otros estados y la entrega de un bono para jubilados.

La nueva jornada de protesta ocurre después de semanas de movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México en el marco del Mundial 2026, donde los maestros instalaron plantones y realizaron bloqueos para presionar por respuestas a sus demandas.

El pasado 19 de junio, la Sección 22 de la CNTE, con representación de Oaxaca, anunció el retiro del plantón que mantenía en el Centro Histórico y el Zócalo de la Ciudad de México, con lo que puso en pausa las movilizaciones que había realizado durante varias semanas en la capital.

Los maestros explicaron que esta decisión formaba parte de una fase de reorganización interna y evaluación de sus siguientes acciones, pero aclaró que el repliegue no significaba el fin de sus protestas ni la renuncia a sus demandas.

Sheinbaum responde a las protestas de la CNTE

Ante el anuncio de una nueva movilización, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las protestas de la CNTE no representan una pérdida de apoyo ciudadano hacia su gobierno. Señaló que su administración mantiene abiertos los canales de diálogo con el magisterio y reiteró que se respetará el derecho a la manifestación.

La mandataria también afirmó que su gobierno no recurrirá a la represión ante las movilizaciones de los docentes.

“Maestros de la CNTE, que son superradicales supuestamente, ¿no? Ahora, ¿quién los defiende? Pues toda la comentocracia que está en contra de nosotros”, afirmó la presidenta este martes.