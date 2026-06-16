‘La CNTE no se repliega’: Magisterio adelanta que seguirá con protestas en CDMX durante Mundial 2026

Además, señaló que incluso ya disminuyó la presencia de manifestaciones en varios lugares. (Foto: Cuartoscuro)

“La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se repliega”, advirtieron representantes del magisterio durante su Asamblea Nacional Representativa la madrugada de este martes.

A 15 días de haber comenzado un paro nacional por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa Peña-AMLO, el magisterio aseguró que las protestas continuarán en la capital del país y en toda la República donde tienen representación.

“El plantón se mantiene, las movilizaciones en los estados continúan y hoy tenemos que reforzar, comprometernos a ser visible que este movimiento está derrotado, tampoco se va, tampoco está hablando ya de ningún repliegue o cualquier cosa que se le parezca”, aseguró Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México.

CNTE critica a Sheinbaum por no reunirse con ellos

Desde las instalaciones de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, el líder magisterial llamó al gremio a valorar hasta dónde han llevado al Estado y como desde Palacio Nacional se les ha respondido sin una interlocución directa.

El secretario general acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum que no tener algún diálogo directo con la CNTE, sino únicamente a través de terceros o desde sus conferencias en la mañana desde Palacio Nacional.

“Está usando su ‘mañanera’ y a todos sus medios chayoteros, funcionarios y opinólogos para decir que la Coordinadora, no solo está de lado de la derecha, ahora se está diciendo que estamos financiados por Salinas Pliego”, sentenció.

Por ello, emplazó a la mandataria federal a entablar una comunicación directa para resolver sus demandas.

“Esta lucha no termina hasta que termina”, aseveró el secretario general de la Sección 22.

Disminuyó presencia de la CNTE: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no está prevista alguna reunión con Gobernación y reiteró que después de las mesas de diálogo con los manifestantes solo se acordó sostener reuniones tripartitas entre la representación sindical, el Gobierno de México y la administración estatal, en cada entidad de la República.

Además, señaló que incluso ya disminuyó la presencia de manifestaciones en varios lugares.

“El Gobierno ya dio sus propuestas, incluso se propuso una mesa técnica permanente”, respondió la presidenta mexicana.