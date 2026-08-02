Eliminado de ‘Masterchef 24/7′: ¿Quién salió del reality show HOY 2 de agosto?

La competencia de MasterChef 24/7 perdió a uno de sus 12 mejores cocineros este domingo. Tras superar una semana de retos cada vez más exigentes, Jazmín Mdfkr se convirtió en la eliminada número 13 del reality culinario, por lo que la contienda quedó reducida a 11 participantes rumbo a la recta final.

La gala de eliminación estuvo marcada por la presión de los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, quienes mantuvieron el nivel de exigencia durante toda la semana y evaluaron aspectos como técnica, creatividad, presentación y sabor antes de definir quién debía abandonar la cocina más famosa de México.

¿Cómo fue la eliminación de Jazmín Mdfkr en ‘MasterChef 24/7’?

Antes del programa dominical, Claudia, Antrax, Flor y Ramahá aseguraron una semana más en la competencia después de presentar los mejores platillos de los retos previos. Gracias a esos resultados, los cuatro participantes subieron al balcón de la salvación y evitaron disputar el reto definitivo.

Los otros ocho cocineros —Luis, Jazmín, Ixdit, Daniela, Carmen, Lancer, Julio y Michelle— llegaron al Domingo de Eliminación con la posibilidad de despedirse del programa. Para definir quiénes continuarían en riesgo, la producción organizó una serie de duelos directos en los que los participantes cocinaron frente al jurado para intentar asegurar su permanencia.

Al finalizar esas pruebas, Daniela, Ixdit, Luis, Jazmín y Carmen permanecieron en la zona de riesgo, mientras que el resto logró avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

Antes del reto definitivo, el público volvió a tener un papel importante mediante la dinámica de votación semanal. Gracias al respaldo de los espectadores, Daniela Parra obtuvo la mayor cantidad de votos y consiguió salvarse, por lo que evitó cocinar por su permanencia y aseguró una semana más dentro del reality.

Con cuatro participantes todavía en riesgo, los chefs evaluaron los platillos presentados en el último desafío de la noche. Después de escuchar las observaciones del jurado, Jazmín fue nombrada como la eliminada de la semana. Los chefs coincidieron en que su preparación presentó problemas de sabor, un aspecto que terminó por definir su salida de la competencia.

Con esta eliminación, el reality MasterChef 24/7 quedó con solo 11 cocineros en busca del campeonato, por lo que la exigencia aumentará conforme se acerque la gran final de la temporada.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘MasterChef 24/7’?

Tras la salida de Jazmín, la competencia continúa únicamente con 11 cocineros participantes que buscarán un lugar en la gran final y el título de esta edición.

Hasta el momento, la lista de eliminados está integrada por los siguientes participantes:

Javier Lara, ‘La Chuleta Metalera’

Nahieli Jácome, ‘Nash’

Arturo López

Lourdes Cruz, ‘Lula’

Ricardo Hernández

María del Carmen (abandonó la competencia por recomendación de un equipo médico)

Pablo Villagrán

Ismael Galindo, ‘Perro del Mal’

Diego Carrillo

Camila Souza, ‘La Cams’

Nora Estrada

Emmanuel Chiang

Jazmín

Con cada semana que pasa, el margen de error se reduce y cualquier detalle puede marcar la diferencia entre avanzar un paso más hacia la final o despedirse definitivamente de MasterChef 24/7.