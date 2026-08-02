⁠Wendy’s llega a CDMX: La historia de cómo el fundador salvó a KFC de una crisis

El restaurante Wendy’s vuelve a operar en Ciudad de México con la apertura de una nueva sucursal sobre Paseo de la Reforma; se trata del regreso de una de las cadenas de hamburguesas más reconocidas de Estados Unidos que fue fundada por Dave Thomas, el hombre que años antes ayudó a rescatar varios restaurantes de KFC de la quiebra.

La marca, fundada en 1969 en Columbus, Ohio, construyó su identidad alrededor de las hamburguesas cuadradas, la carne fresca y el postre Frosty. Sin embargo, antes de crear Wendy’s, Thomas ya había dejado huella en la industria de la comida rápida al trabajar junto al coronel Harland Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken, y transformar el rumbo de la franquicia.

¿Cómo Dave Thomas salvó a KFC antes de fundar Wendy’s?

La historia de Wendy’s comenzó varios años antes de que abriera su primer restaurante. Dave Thomas inició su carrera en el restaurante Hobby House, donde aprendió cada una de las tareas del negocio porque, según la historia oficial de la empresa, estaba convencido de que un futuro propietario debía conocer todas las funciones de un restaurante.

En 1962 recibió la oportunidad que cambiaría su vida: hacerse cargo de cuatro restaurantes de Kentucky Fried Chicken con malos resultados en Columbus, Ohio. Thomas aceptó el reto incluso cuando el propio coronel Sanders tenía dudas sobre el proyecto.

De acuerdo con la cronología oficial de Wendy’s, redujo el menú para concentrar la operación, impulsó promociones creativas e instaló un espectacular luminoso con forma de cubeta giratoria para llamar la atención de los clientes. Más tarde, el propietario de la franquicia le vendió esos restaurantes tras comprobar el éxito del negocio.

De acuerdo con LiveAbout, Thomas también impulsó algunas de las decisiones que fortalecieron la identidad de KFC, entre ellas simplificar el menú para destacar el pollo frito, promover la imagen pública del coronel Sanders y desarrollar elementos como la icónica cubeta roja y blanca. Gracias al éxito de esas franquicias, Thomas obtuvo los recursos económicos que después utilizó para crear Wendy’s.

Así nació Wendy’s y las famosas hamburguesas cuadradas

Con la experiencia adquirida en KFC, Dave Thomas abrió el primer Wendy’s el 15 de noviembre de 1969 en Columbus, Ohio, en el número 257 de East Broad Street.

La empresa explica que el restaurante ganó notoriedad rápidamente por ofrecer hamburguesas cuadradas elaboradas con carne fresca, además del Frosty, que desde entonces se convirtió en uno de los productos insignia de la marca.

Wendy's tiene más de 7 mil restaurantes en el mundo (Foto: Shutterstock).

El nombre de la cadena surgió de Melinda Lou Thomas, hija del fundador. Como la niña pronunciaba su nombre como “Wendy”, Dave decidió utilizar ese apodo para bautizar el restaurante.

La forma cuadrada de las hamburguesas también se convirtió en parte de la identidad de la empresa. Dave Thomas solía explicar con humor: “At Wendy’s, we don’t cut corners” (“En Wendy’s no cortamos las esquinas”).

Las innovaciones que impulsaron el crecimiento de Wendy’s

Después de su apertura, Wendy’s aceleró su expansión con varias innovaciones que marcaron a la industria de comida rápida.

En 1970 presentó la Pick-Up Window, considerada por la compañía como la primera versión moderna del servicio para ordenar desde el automóvil. La innovación resultó tan novedosa que muchos clientes necesitaban instrucciones para utilizar el sistema de altavoz.

La empresa continuó creciendo con rapidez. En 1978 alcanzó su restaurante número 1,000; dos años después llegó a 2,000 establecimientos y en 1985 ya sumaba 3,000 unidades. También lanzó productos que permanecen en su menú, como las papas al horno en 1983 y el Spicy Chicken Sandwich, que incorporó de forma permanente en 1996.

Durante las décadas siguientes, Wendy’s amplió su presencia internacional, desarrolló nuevos conceptos de restaurante, modernizó su imagen corporativa y mantuvo la expansión hasta superar los 7,000 restaurantes en 2022.

Wendy's es una de las cadenas más poplares en Estados Unidos (Foto: Shutterstock).

El legado de Dave Thomas va más allá de las hamburguesas

La historia de Wendy’s también quedó ligada al trabajo social de su fundador. Dave Thomas, quien fue adoptado durante su infancia, convirtió ese tema en una de las principales causas de la empresa.

En 1992 creó la Dave Thomas Foundation for Adoption, organización dedicada exclusivamente a promover la adopción de niños que viven en hogares de acogida en Estados Unidos. Desde entonces, Wendy’s ha financiado programas, campañas y acciones benéficas vinculadas con esa iniciativa. Thomas falleció en 2002 a los 69 años, pero sus ideas quedaron como las bases de la empresa.