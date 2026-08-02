Nay Salvatori, diputada de Morena, pide perdón por sus burlas a los adultos mayores: ‘Huelen a baúl’

Dos diputadas de Morena se burlaron de los adultos mayores, diciendo que huele a baúl.

Las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares han generado polémica por sus expresiones públicas, en este caso por burlarse públicamente de los adultos mayores en un podcast.

Las legisladoras rieron de la expresión de una participante en torno a que “huelen a baúl”, a lo cual Palomares agregó: ”es que ya se están pudriendo”.

Las diputadas participaron en un podcast en donde hablaron de la gente mayor y dos de las conductoras comenzaron a mofarse, una de ellas dijo “ya huelen diferente” y otra más dijo “a baúl” y ambas diputadas rieron.

Nay Salvatori pide disculpas tras comentario vs adultos mayores

Tras hacerse viral el tema, la legisladora Nayeli Salvatori publicó un video disculpándose y tratando de cambiar la narrativa, asegurando que se referían no estaba dirigido a personas adultas mayores, sino a hombres de entre 45 y 54 años, “empezamos a jugar con lo mismo que los hombres han jugado por años” al hablar de la edad de las mujeres, dijo.

¿Cuáles han sido las polémicas de Nay Salvatori?

Sin embargo, esta es una más de las polémicas que involucran a ambas legisladoras. En el caso de la diputada Nayeli Salvatori recientemente fue criticada por defender a una mujer que acusó agresión policial en Cholula y posteriormente se evidenció que la fémina era la agresora, amenazando a las policías, entre otras acciones.

Hace unos meses se burló de un accidente de estudiantes de la Ibero, publicando un video satírico en redes sociales usando la frase “Nadie... las mamás de la IBERO”, donde se mofó de los estudiantes lesionados tras el colapso de una grada durante su foto de graduación.

En la dramatización ridiculizó el estilo de vida de las familias, haciendo chistes sobre llamadas al gobernador, seguro médico, terapeutas, adelantar un “Eurotrip” para sanar el trauma y organizar marchas vestidas de blanco.

Asimismo tuvo polémicas como diputada federal, en 2020 grabó un video para TikTok dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados en el que aparecía bailando reguetón y haciendo ademanes de disparar un arma de fuego.

En otra ocasión causó indignación al declarar públicamente que ella “no tragaba de los impuestos de los mexicanos” sino del dinero de su entonces esposo, el político priista Mario Montero.

En 2018, al fijar postura a favor de la legalización de la marihuana en redes sociales, invitó abiertamente a sus seguidores a reunirse en su domicilio para consumir la sustancia una vez aprobada la ley.

Amén de ello, durante una campaña electoral simuló haber sido víctima de una agresión física en la vía pública. Años más tarde confesó públicamente que todo se trató de un montaje planificado.

Estas polémicas se sumaron a las que la legisladora ya tenía previamente en su trabajo como conductora de radio, específicamente en 2015 cuando Salvatori hizo una llamada a una mujer que había sido golpeada por su esposo, revictimizándola al juzgarla al aire.

Por su parte, Grace Palomares, en mayo del año pasado fue criticada por usuarios en redes sociales tras presumir su apoyo al artista poblano Esteban Fuentes de María, quien fue detenido en 2022 por el supuesto tráfico de especies.