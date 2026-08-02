Feminicidio de Valeria Márquez: Capturan a Iván Martín ‘N’, coautor del ataque a la influencer

Un hombre, identificado como presunto copartícipe como coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, fue detenido en Jalisco.

Policías Ministeriales de la Fiscalía de Jalisco llevaron a cabo un cateo en un domicilio de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, y se contó con la colaboración de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.

En el lugar se cumplimentó una orden de aprehensión contra Iván Martín ‘N’, de acuerdo con la indagatoria, su participación consistió en vigilar la escena del crimen, previo al ataque de un sujeto que habría de llevarle un encargo a la influencer, en su estética

Una vez que estuvo frente a Valeria Márquez, y confirmó su identidad, le disparó y después huyó a bordo de una motocicleta; Iván lo escoltó para salir del estacionamiento de la Plaza Comercial Real Center, hasta la avenida acueducto en la colonia Zona Real de Zapopan.

¿Qué fue asegurado en el cateo de detención de Iván Martín ‘N’?

En el cateo efectuado este fin de semana se aseguraron indicios de relevancia para diversas indagatorias; además se incautaron dos armas de calibre .40 mm y calibre .9 mm, y teléfonos celulares. También se localizaron identificaciones oficiales de varias personas, por lo que se investiga el delito de Suplantación de Identidad.

Valeria Márquez tenía 23 años y se desempeñaba como modelo y creadora de contenido digital, además que era empresaria; el día en que fue victimada hacía una transmisión en redes sociales desde su negocio, la estética Blossom The Beauty Lounge, ubicada en la Plaza Comercial de Zapopan.

La transmisión circuló en redes sociales y se apreciaba a la joven conversando de manera habitual con la audiencia cuando fue interrumpida por un sujeto que le disparó a la cabeza, después el video fue apagado por una empleada del local.

La indagatoria señala que el crimen fue ordenado por Ramón Ángel, el ‘R1′, identificado como el principal líder de ‘Los Rs’, una célula vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a petición de su hijo, quien sostuvo una relación sentimental con la influencer, y debido a los problemas entre ellos pidió que fuera asesinada.