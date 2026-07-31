¿Qué relación tenía Valeria Márquez con Francisco ‘N’, el hijo de ‘El R1’? Esto es todo lo que sabemos

De acuerdo con Omar García Harfuch, el hijo del 'R1' le habría solicitado a su padre ejecutar la orden para el asesinato de Valeria Márquez. [Fotografía. ChatGPT]

La investigación por el asesinato de la influencer Valeria Márquez dio un giro tras la captura de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1’, señalado como líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este viernes 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló nuevos detalles sobre el vínculo entre la creadora de contenido y el hijo de ‘El R1’.

Asimismo, el secretario de Seguridad dio a conocer los motivos que, según las investigaciones, habrían llevado a ‘El R1’ a ordenar el ataque contra Valeria Márquez, quien fue asesinada en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

¿Cuál era la relación entre Valeria Márquez y el hijo de ‘El R1’?

Omar García Harfuch confirmó que Francisco ‘N’, hijo de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1’, era expareja de Valeria Márquez. Durante la conferencia, explicó que la investigación permitió establecer que ambos mantuvieron una relación sentimental antes del feminicidio.

El secretario agregó que, de acuerdo con las investigaciones, Francisco ‘N’ había amenazado en varias ocasiones a la influencer y aseguró que la hipótesis de las autoridades apunta a que él solicitó a su padre ordenar el crimen.

“El hijo del ‘R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica —esto ya se va a probar— que el hijo le pide a su papá, al ‘R1’, que cometan el feminicidio”, declaró García Harfuch.

El funcionario precisó que Francisco ‘N’ permanece prófugo y que las autoridades mantienen un operativo para localizarlo. También aclaró que la investigación del feminicidio de Valeria Márquez es distinta a la del asesinato de Carlos Manzo, aunque la captura de ‘El R1’ permitió obtener nuevos indicios para avanzar en ambos casos.

Valeria Márquez fue asesinada en su salón de belleza en Jalisco en mayo de 2025.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco. Horas antes del ataque, un hombre acudió al establecimiento con el argumento de entregar un regalo costoso; al no encontrarla, decidió regresar más tarde para dárselo personalmente.

Cuando la influencer llegó al negocio, inició una transmisión en vivo en TikTok. Durante el video comentó que le parecía extraño que alguien insistiera en entregarle un obsequio de forma personal e incluso expresó que la situación le generaba desconfianza.

Minutos después, un hombre ingresó al salón haciéndose pasar por repartidor. Tras confirmar que ella era Valeria Márquez, le disparó en varias ocasiones y escapó del lugar en una motocicleta.

La agresión quedó registrada parcialmente porque la transmisión seguía activa cuando ocurrió el ataque. La Fiscalía de Jalisco abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La Fiscalía de Jalisco será la encargada de verificar la participación del hijo del 'R1' en el asesinato de Valeria Márquez. (Instagram)

¿Qué relación tiene ‘El R1’ con el caso de Carlos Manzo?

Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1’, fue detenido el jueves 30 de julio durante un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad en Jalisco. De acuerdo con Omar García Harfuch, es uno de los principales líderes de una célula delictiva ligada al CJNG que operaba en Michoacán y Jalisco.

Las investigaciones federales establecieron que ‘El R1’ ordenó y financió el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por lo que es señalado como el presunto autor intelectual del crimen.

Hasta ahora, las autoridades han detenido a 31 personas relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, la información obtenida durante esa investigación también permitió fortalecer la indagatoria por el feminicidio de Valeria Márquez.

Ahora, la Fiscalía de Jalisco será la encargada de acreditar con pruebas la presunta participación de Francisco ‘N’ y de Ramón Ángel ‘N’ en el feminicidio de Valeria Márquez.