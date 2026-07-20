⁠‘Pena ser narco’: Eduardo Marbán, el actor y sobrino de Eduardo Capetillo que ahora es albañil

Eduardo Marbán, actor de televisión y sobrino de Eduardo Capetillo, se inició en el aprendizaje del oficio de la albañilería. El intérprete mexicano explicó que tomó esta decisión mientras atraviesa una etapa no abandona su carrera artística.

Marbán mostró en sus historias de Instagram que aprende albañilería y compartió imágenes de sus primeras jornadas. En uno de los videos expresó: “Voy a aprender a ser albañil, chavos, ya le estamos dando duro”.

Más tarde, el actor respondió a las críticas que recibió por esta decisión: “Pena robar y que te cachen, pena ser narco. Yo tengo dos manitas, dos pies y puedo trabajar de lo que sea. Pena ser un pin*** hue***”, afirmó.

Marbán también despejó las dudas sobre un posible retiro de la actuación: “Es mi pasión, lo que más amo hacer. Namás que hay veces que toca hacer otras cosas para generar dinero y poder tener la vida que queremos”, aclaró.

¿Quién es Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo?

Eduardo Marbán pertenece a una familia ampliamente conocida en el espectáculo mexicano. Es hijo de Mary Carmen Arruza, media hermana de Eduardo Capetillo, por lo que el cantante y actor se convirtió en una figura cercana durante su crecimiento tras la muerte de sus padres.

En una entrevista para Las Estrellas, Marbán recordó el papel que desempeñó su familia en esa etapa de su vida. “Lo más cercano a mi papá es mi tío Eduardo... Me regañaba, me exigía, lo que hace un papá. Mi tía Biby fue igual... Él me cobijó, me apapachó”, relató al describir el apoyo que recibió además de Biby Gaytán.

Ese vínculo también influyó en su decisión de dedicarse a la actuación. En la conversación también explicó que observó de cerca el trabajo de Eduardo, Biby y Guillermo Capetillo, lo cual fortaleció su interés por construir una carrera artística.

Antes de consolidarse como actor, Marbán estudió Mercadotecnia y trabajó durante algunos meses como asistente personal de Eduardo Capetillo en las grabaciones de la telenovela Soy tu dueña. Posteriormente se preparó con Patricia Reyes Spíndola y concluyó sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en 2015.

El actor también atribuyó parte de su formación profesional a los consejos de su tío: “Me enseñó a ser puntual, a llegar estudiado, a ser respetuoso, a ser profesional en general y eso es lo que hago hoy en día”, apuntó para Las Estrellas.

¿En qué telenovelas y series ha participado Eduardo Marbán?

La trayectoria de Eduardo Marbán incluye participaciones en distintas producciones de Televisa y otros proyectos televisivos. De acuerdo con IMDb, entre sus créditos aparecen:

Rosalinda (extra)

(extra) La Candidata

La Rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Enamorándome de Ramón

Por amar sin ley

Médicos, Línea de Vida

Quererlo todo

Esta Historia Me Suena

Nadie como tú

Fugitivas

Amor Amargo

Juegos de amor y poder

Monteverde

Además de su trabajo como actor, IMDb también registra a Marbán como escritor del proyecto Artur, producción lanzada en 2019 en la que además interpretó al personaje principal.