FDA aprueba la pastilla contra el cáncer de mama de AstraZeneca: ¿Para qué pacientes aplica?

La píldora contra el cáncer de mama de AstraZeneca fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), lo que supone una victoria para la farmacéutica tras un voto anterior en contra del medicamento por parte del panel asesor de la agencia.

El fármaco, conocido como camizestrant, fue autorizado mediante un proceso de aprobación acelerado y puede utilizarse en combinación con otros medicamentos contra el cáncer en pacientes que padecen una forma de cáncer de mama metastásico de origen genético.

AstraZeneca ha declarado que camizestrant, que se comercializará bajo la marca Etcamah, tiene el potencial de generar más de 5 mil millones de dólares en ventas anuales. Wall Street no es tan optimista: las estimaciones actuales de los analistas encuestados por Bloomberg sitúan las ventas en 2032 en casi 2.300 millones de dólares.

A principios de este año, el Comité Asesor de Medicamentos Oncológicos de la FDA votó en contra del medicamento, al considerar que no ofrecía un beneficio significativo para las pacientes. Sin embargo, en la aprobación del viernes, la agencia afirmó que el medicamento brindará a las mujeres con cáncer de mama una opción adicional para tratar la enfermedad.

Etcamah actúa como una terapia hormonal al impedir que el estrógeno estimule las células cancerosas, lo que ayuda a prevenir su crecimiento. El fabricante del medicamento ha demostrado que la píldora puede retrasar la progresión de la enfermedad en más de seis meses.

Este fármaco está indicado para pacientes con cáncer de mama que presentan una mutación específica que puede desarrollarse durante el tratamiento con terapia endocrina. Antes de recibir Etcamah, las pacientes deberán someterse a una prueba autorizada por la FDA que demuestre la presencia de esta mutación.

Bajo la dirección de su consejero delegado, Pascal Soriot, AstraZeneca ha lanzado una serie de fármacos oncológicos de gran éxito. La compañía busca asegurar un crecimiento continuo gracias a su cartera de medicamentos oncológicos, al tiempo que se posiciona para competir en el pujante mercado de los tratamientos para la pérdida de peso.