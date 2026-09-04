‘El arma la aventé a una barranca’: Presuntos asesinos de ‘Honas’ iban por ‘millones de dólares en bitcoins’

Los presuntos asesinos de Jonathán Meléndez y su familia fueron capturados tras el ataque. [Fotografía. ChatGPT]

El asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista y miembro fundador de Camilo Séptimo, junto con tres integrantes de su familia, habría tenido detrás un móvil económico relacionado con criptomonedas, de acuerdo con los avances de la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Edomex.

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, detenidos por su probable participación en el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, presuntamente llegaron al domicilio porque creían que encontrarían “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins”.

La investigación también apunta a que el crimen habría sido preparado desde al menos un día antes. Los sospechosos llevaron objetos que después fueron utilizados para someter a las víctimas y aprovecharon la relación de confianza que Diego Sebastián ‘N’ mantenía con ‘Honas’ Meléndez para ingresar al departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure.

¿Por qué asesinaron a ‘Honas’ Meléndez por bitcoins?

La Fiscalía mexiquense informó que Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de recursos en criptomonedas.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, ambos buscaban una caja fría que supuestamente contenía millones de dólares en bitcoins. Estos dispositivos permiten almacenar fuera de internet las claves necesarias para acceder a criptomonedas.

El supuesto plan también contemplaba una recompensa. Las indagatorias señalan que Diego Sebastián, el presunto socio del tecladista de Camilo Séptimo, habría prometido entregar 2 millones de pesos a Gerardo “por la ayuda” una vez que consiguieran los recursos que buscaban.

La investigación apunta a que la búsqueda de las criptomonedas llevó a los sospechosos a decidir que no dejarían testigos. Según el comunicado, Jonathan Meléndez habría advertido a uno de los presuntos responsables que otras personas ya sabían que estaban allí: “Te voy a ching…, ya todos te vieron”.

La Fiscalía señaló que uno de los presuntos responsables sometió a las víctimas, las maniató con cinchos plásticos y cinta adhesiva industrial gris y posteriormente utilizó un arma de fuego en su contra.

¿Cómo fue preparado el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

De igual forma, las autoridades mexiquenses informaron que los preparativos del asesinato comenzaron un día antes del crimen. El pasado 31 de agosto y durante la mañana de los hechos, Diego Sebastián presuntamente le pidió a Gerardo conseguir un desarmador plano, uno de cruz, dispositivos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros y cubrebocas.

La Fiscalía encontró coincidencias entre algunos de estos artículos y los objetos usados para maniatar a las víctimas. Además, en el vehículo utilizado por los investigados halló indicios relacionados con el crimen.

Para llegar al fraccionamiento, utilizaron un Kia gris con placas sobrepuestas. Más tarde, las autoridades localizaron y aseguraron el vehículo en el fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques.

Otro elemento de la investigación es el arma utilizada. La Fiscalía considera que presuntamente tenía un silenciador, lo que coincide con los testimonios de vecinos que dijeron no haber escuchado disparos.

Uno de los presuntos asentamientos también habría reconocido qué ocurrió posteriormente con el arma: “La desensamblé y aventé a una barranca”.

¿Qué pasó con los sospechosos del asesinato de ‘Honas’ Meléndez?

La Fiscalía estableció que las víctimas murieron entre las 17:30 y las 20:00 horas, el mismo periodo en que Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ estuvieron dentro del fraccionamiento de Grand Viure.

Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija, de 3 años, y una joven, de 21 años, fueron encontrados sin vida dentro del inmueble. La mascota de la familia, una perra Golden Retriever de aproximadamente un año, también murió por un disparo.

Un hijo menor de Jonathan fue localizado dentro de otra habitación sin lesiones visibles y quedó bajo el resguardo de sus abuelos, según el reporte recibido por el Ministerio Público.

Tras el inicio de las investigaciones, las autoridades detuvieron primero a Gerardo ‘N’ y posteriormente a Diego Sebastián ‘N’. La Fiscalía señaló que las capturas ocurrieron después de realizar ocho horas con 45 minutos de actos de investigación, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¿Cuántos años de prisión podrían recibir los presuntos asesinos de ‘Honas’ Meléndez?

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ son investigados por el homicidio calificado de cuatro personas, la interrupción del embarazo y el maltrato y la crueldad contra los animales. Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Su audiencia inicial, en la que la Fiscalía formulará la imputación, está programada para las 12:30 horas de este sábado 5 de septiembre.

Por cada una de las cuatro víctimas de homicidio calificado, los investigados podrían recibir entre 25 y 70 años de prisión, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México. Además, podrían alcanzar una pena de 5 a 10 años por la interrupción del embarazo y de 3 a 6 años por maltrato animal, debido al asesinato de la mascota de la familia.